Tributo del genio (lector): Virgilio, Hesiodo, Voltaire, JL Borges

Caralvá,

Escritor y fundador Suplemento 3000

Virgilio rinde tributo a quienes considera sus maestros, sin sospechar siquiera que siglos después recibirá honores insospechados por otros tantos poetas en humanidades lejanas. «Recibe aquesta flauta que las musas/conceden a tu mérito eminente;/la misma que otro tiempo al elocuente /anciano de Ascra acordes concedieron,/ y fáciles sus sones atraían/ las fieras y las selvas que le oían» pág. 45 Églogas y geórgicas /Publio Virgilio Maron – Madrid: Impr. Central, 1879 – pág 368. En su explicación anotan: «Ascrœo…seni… Es Hesiodo significado en su patria Ascra, aldea de Beocia, por la figura metonimia. Esto da a entender que Galo había escrito algunas poesías sobre la agricultura, y según el género de la Teogonía de Hesiodo» pág 302. La Teogonía es la genealogía de los dioses griegos, referencia que perdura hasta nuestros días, incluso con enciclopedias dedicadas a sus trabajos e intervenciones con los mortales. En cuanto al elogio anotado en las obras de los poetas: «… los elogios dados al genio no siempre prueban lo que dicen. Horacio y Boileau fueron algunos talentos cuya mediocridad ha sido generalmente reconocida; y Voltaire devolvía con la misma facilidad el incienso que le tributaban; así es que en sus poesías sueltas ha nombrado como una docena de herederos, de los que ninguno ha recogido su sucesión». Pág. 303 Idem.

Ello no significa que se debe reconocer a las personas que poseen méritos, no obstante, es usual que muchos autores realicen este recurso a discreción. Recordemos algunos ejemplos de Jorge Luis Borges: poesía completa – México: Debolsillo, 2015 – 646 p. fragmentos que Borge tributa a sus maestros líricos en su obra: «… pero la memoria tiene sus talismanes/ sus ecos de Virgilio» En Invocación a James Joyce pág 321. «… de que a despecho de que somos/ las gotas de Heráclito/ perduren en nosotros/ En Final de año pág 32. « La mutua noche y la esperada tarde,/Walt Whitman, cuyo nombre es el universo… En Líneas que pude haber escrito y perdido hacia 1922» pág 56.

Si ubicamos el homenaje a los poetas mayores, Borges no se atreve a pronunciarse por su devota admiración hacia los nombrados, en Cuaderno de San Martín (1929), prólogo «He hablado mucho, he hablado demasiado, sobre la poesía como brusco don del Espíritu, sobre el pensamiento como una actividad de la mente; he visto en Verlaine el ejemplo puro poeta lírico, en Emerson, de poeta intelectual. Creo que ahora que en todos los poetas que merecen ser releídos ambos elementos coexisten. ¿Cómo clasificar a Shakespeare o a Dante? Pág 85. Idem.

Borges se describe sin olvidar al maestro Virgilio en su poema: «Un lector» del libro Elogio de la sombra (1969) pág 331 Idem.

«Que otros se jacten de las páginas que han escrito;

A mí me enorgullecen las que he leído,

No habré sido un filólogo,

No habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras,

La de que se endurece con te,

La equivalencia de la ge y de la ka,

Pero a lo largo de mis años he profesado

La pasión del lenguaje.

Mis noches están llenas de Virgilio;

Haber sabido y haber olvidado el latín».