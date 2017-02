Tribunal de Ética con baja mora en casos investigados

Daniel Trujillo

Transparencia Activa

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) finalizó el 2016 con una mora en los casos investigados del 19.8%, de acuerdo a las estadísticas publicadas por la institución en su portal web.

En el portal de transparencia del TEG, específicamente en el apartado de las estadísticas de labor jurisdiccional, se muestran los datos de 2016 y en el documento se detalla que en ese año los casos totalizaron 429.

De esa cantidad, la institución resolvió 344, logrando una efectividad del 80% durante el año recién pasado.

Los expedientes tramitados por el TEG pueden ser por denuncia, por aviso o de oficio, en las tres situaciones la mayoría se concentran en los avisos, pues suman casi el 59% de los procesos en la institución.

Entre los casos destacados y resueltos por la institución el año pasado están el del ex fiscal General, Luis Martínez, quien recibió favores del empresario Enrique Rais a cambio de que el Ministerio Público no lo procesara o retirara la acusación en su contra en los juzgados por diversos delitos. Actualmente, ambos tienen un juicio y Martínez guarda prisión en el centro penal la Esperanza, conocido como Mariona, y Rais es prófugo de la justicia. Además, el ex alcalde de San Miguel, Will Salgado fue sancionado por el TEG al prevalecerse de su cargo para hacer política partidaria; también, la jueza Segundo de Paz de Berlín, Usulután, Galdys Ofelia Ayala, fue multada por utilizar los bienes públicos para cuestiones particulares.