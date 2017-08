Tregua fue iniciativa de pandillas, reafirma Mauricio Funes

@JoakinSalazar

El ex presidente de la República, Mauricio Funes reiteró que la tregua entre pandillas, que se suscitó entre los años 2012–2013, fue un mutuo acuerdo entre los grupos delictivos Mara Salvatrucha (MS13) y Pandilla 18, por lo que su Gobierno solo acompañó y facilitó para que se desarrollara.

La reacción del ex mandatario responde a las recientes declaraciones del Obispo Castrense, Monseñor Fabio Colindres, quien participó en el proceso de pacificación entre pandillas, siendo uno de sus impulsores al lado de Raúl Mijango y otros.

Colindres, en su intervención de este lunes en el proceso judicial que se ventila en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador que instaló la audiencia de vista pública, dijo que el ex presidente Mauricio Funes tenía conocimiento sobre la tregua.

Además, detalló que fue por orden del ex mandatario que se inició el proceso de pacificación, también recalcó que mantenía una constante comunicación con Funes. Ante esto, Mauricio Funes dijo “Colindres miente. La Tregua fue una iniciativa de cabecillas de pandillas y fue acompañada y facilitada por el gobierno y la sociedad civil”.

El juicio por el caso tregua, espera que se realice en 10 días, entre los que se espera que testifiquen está el actual Ministro de defensa, David Munguía Payés, quien también ha sostenido que la tregua fue iniciativa de las pandillas y no del Gobierno.

Leonel Flores

En otro hecho, Mauricio Funes informó que denunció al ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores, ante las irregularidades que presuntamente pudo haber cometido durante su gestión.

La denuncia fue interpuesta ante la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, dirigida directamente al secretario Marcos Rodríguez, a quien le pide que abra un expediente para averiguar los hechos de haber recibido sobornos por la compra de medicamentos y el cobro de un dólar por cada placa de rayos equis a una empresa de radiología.

En la denuncia Mauricio Funes reafirma que Leonel Flores se reunía con Fernando Jarquín, empresario de nacionalidad guatemalteca, para negociar la compra y venta de medicamentos al Seguro Social de El Salvador, con su empresa farmacéutica AGEFINSA.

“De acuerdo con el informante, además de los montos de medicamentos comprado por el ISSS, Flores pactó con el Señor Jarquín una comisión por cada lote que su empresa le vendía al seguro social, la denuncia no especifica montos”, dice el escrito.

De igual manera, Funes aclaró que no puede revelar el nombre de su informante, por seguridad, pero que seguirá recibiendo información sobre estos hechos.

“La Persona que me hizo llegar esta información me solicitó total confidencialidad a fin de no ver perjudicada su seguridad y la estabilidad económica de él y su familia, condición que he decidido respetar a cambio de seguir recibiendo más datos sobre el asunto u otros que sean de utilidad para aclara este caso”, agregó el exmandatario.