Tony Saca en Sector 9 del Centro Penal de Mariona

El ex presidente Elías Antonio Saca y seis de sus ex funcionarios y ex empleados permanece en el Sector 9 del Centro Penal “La Esperanza”, conocido como Mariona, en el norte de San Salvador, informó el Director General de Centros Penales, Rodil Hernández.

El ex mandatario y sus ex funcionarios permanece recluido desde el lunes en el mismo lugar donde han sido enviados los siete acusados de comprar favores sexuales a menores de edad, entre ellos Maximilano González, conocido como “El Gordo Max”.

Hernández detalló que el Sector 9 de la penitenciaría de Mariona ha sido readecuado, porque “debemos garantizar la seguridad física” de los imputados, entre los que se encuentra el ex Secretario de Comunicaciones de Saca, Julio Rank, el ex Secretario de Privado de la Presidencia, Elmer Charlaix, el ex Secretario de la Juventud y ex presidente de la ANDA, César Funes, y dos empleados de Casa Presidencial.

Saca y su séquito son acusados de “Agrupaciones Ilícitas”, “Peculado” y “lavado de dinero”, y sus detenciones se llevaron a cabo en octubre pasado, durante la fiesta de matrimonio del hijo del ex mandatario, Gerardo, en una exclusiva zona del sur de San Salvador.

“El régimen (carcelario de Saca y sus ex funcionarios), es ordinario, igual que el del resto de los 36 mil reos del Sistema Carcelario”, aseguró Hernández en una rueda de prensa, poco después de concluir un encuentro del Gabinete de Seguridad del gobierno con diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad del congreso.

Buscan a Rais

Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, informó a la prensa que las autoridades desconocen el paradero de Enrique Rais y del resto de implicados en los delitos de “Fraude Procesal” y “Omisión de la Investigación”, porque el que permanece en prisión es el ex Fiscal General, Luis Martínez.

Martínez fue recapturado la semana pasada y enviado a la prisión de Metapán (Occidente), luego de que una Cámara de lo Penal revirtiera un fallo de un tribunal de San Salvador, que en agosto pasado había ordenado libertad condicional a Martínez y Rais.

Además de Rais y Martínez, la Justicia salvadoreña investiga el paradero del ex Juez Romeo Aurora Giammatei, el ex Fiscal Auxiliar, Julio Arriaza y el sobrino de Rais, Hugo Blanco, así como el de los abogados, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala y Mauricio Antonio Álvarez.

El grupo encabezado por Martínez habría cometido el ilícito de “Fraude Procesal” en un juicio en el que fueron enviados a prisión un ex empleado de Rais y su mujer, quienes, tras el escándalo, fueron puestos en libertad condicional.

Martínez también es procesado por haber divulgado información privada del sacerdote español, Antonio Rodríguez, con un pandillero, en el marco de un proceso en el que el cura europeo fue acusado de ser mediador de una fallida tregua entre grupos delictivos.

Difusión Rojo

Ramírez Landaverde explicó que corresponde a las autoridades judiciales solicitar a la INTERPOL la emisión de la “Difusión Roja” para capturar a Rais y al resto de implicados en el escándalo judicial.

“La institución lo está buscando (a Rais y al resto de imputados), y no tiene registro migratorio (de salida del país del empresario, y), de haberlo hecho (huir de la Justicia), fue de manera ilegal”, explicó Ramírez Landaverde.

El funcionario, sin embargo, dijo que la difusión pública anticipada de la recaptura de los implicados en el caso de Martínez, “tuvo una incidencia” en la posible fuga de los procesados.