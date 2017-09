“Todos los días es levantarme a trabajar y a seguir construyendo magia para este país”: Rossemberg Rivas

Yaneth Estrada

@caricheop

“Un país lleno de gente feliz”, así describe la Marca país a El Salvador y a su gente, que reúne entre sus filas a nueve embajadores, entre músicos, blogueros, artistas, empresarios, farmacéuticos y al diseñador Rossemberg Rivas.

Con un estilo muy característico, 15 años en la industria del entretenimiento en El Salvador y fuera de las fronteras, dejando huella en la dirección artística, catedrático universitario y creador de la marca Universo Rossemberg, presentó su testimonio empresarial como diseñador y artista en el 8° Encuentro Nacional de la MYPE, organizado por el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).

Rivas cuenta con una especialización en Diseño de vestuario para espectáculos del Fashion Institute of Tecnology, de Nueva York. Conocimiento de escenografía, teatro, danza y otras artes. Además, en 2013, en honor a su primera década de trayectoria artística, el Museo de Arte decidió montar, por primera vez, una exposición temporal que rinde homenaje a la carrera de un diseñador de espectáculos.

“Para mí es un orgullo ser un embajador de la Marca País porque somos maestros de nuestra industria y representantes de nuestra marca”, señaló el empresario salvadoreño que firmó un convenio con el cabaret Tropicana en Cuba, participando artísticamente en desfile de modas de Coco Chanel, el Cirque du soleil y carnaval de Río de Janeiro en Brasil.

Asimismo, Rivas fue nombrado como premio de cultura en 2014, por el Centro Cultural Salvadoreño Americano.

Trabajo y dedicación

“Yo no quería que este fuera un cargo solamente honorífico, sino que quería hablar en nombre de todos los artistas salvadoreños”, comentó Rivas y aclaró que por esta labor no recibe ningún tipo de remuneración.

Aunque con inicios difíciles y tropiezos en su camino al éxito, este salvadoreño destacado que a sus 36 años se abre camino entre los grandes nombres de la moda, aseguró: “nunca me determiné a llegar tan lejos, en la industria de un servicio que se puede comercializar y que es tan competitivo”.

Sus logros son el fruto de muchas horas de esfuerzo y trabajo. “Comencé desde muy joven… siendo un niño, y luego tuve que administrar desde un concepto académico, que fue ya mi universidad para posteriormente estudiar mis especialidades”, detalló.

Después, se determinó diseñar “pero para el arte, para la sensibilidad, para el espíritu, para las nuevas experiencias, nuevos seres que vamos en una contemporaneidad que el mundo nos exige, y nunca lo único que hice y hago todos los días es levantarme a trabajar y a seguir construyendo magia para este país”, enfatizó Rivas.

Ante la pregunta ¿si el salvadoreño tiene talento? este ganador del premio del Centro Cultural Salvadoreño Americano afirmó que “nuestra capacidad es seguir construyendo todos los días esa excepción, para no ser llamados perdedores”.

En cuanto a su único estilo al vestir, aseguró que esta es su forma de trabajo y si alguien critica su forma de vestir indicó que “para mí esto es parte del jugar, yo soy un niño permanentemente, que juego conmigo mismo, yo soy lúdico”.

Sobre la Marca País insistió que le ha traído es el honor de ser distinguido por una institución, el ser tomado en cuenta por un proyecto tan amplio, lleno de tanta magnitud, “que ahora el trabajo que yo venía haciendo paso a paso, que ha sido grande, contiene más estrategias de Mercado y lo combina con otros países y soy eso un embajador de la cultura, del arte y la moda de la industria que representó y cada uno entenderá si quiere sumarse a este esfuerzo”, aseveró.

Sobre los críticos, que minimizan su trayectoria y que sea merecedor comentó: “todo llega donde el desprestigio encuentra la verdad”.