Todos en la cama… todos en el suelo… un adagio presidenciable

Nelson López*

Un presidenciable ya dijo el adagio que deberíamos interpretar a como dé lugar o de lo contrario estamos en el suelo y eso solo es posible si le ponemos coco. Así que habría que ver qué dicen los que han estado en el suelo siempre… los Juanes. Juan Pueblo – Yo digo que el presidenciable se refirió a que todos deberíamos tener cama porque él bien sabe que la mayoría tenemos petate que sirve para acostarse en el suelo y unos poquitos tienen camas, así que yo espero que en vez de láminas de alta tecnología tal vez nos regalen camas para que podamos dormir bien rico y no amanecer con dolores de espalda como los que nos da el petate y que no nos vayan a salir con tijeras de lona porque se va a sentir como que es burla. Bueno, ojalá que todos en la cama. Juan Pérez – Yo bien escuché que dijo TODOS EN LA CAMA Y TODOS EN EL SUELO y así se entiende que un grupito bien cabe en una cama doble King o algo así como cama de reyes, ¿veá? O sea que estoy en open inglish y eso me ayuda a interpretar el fabuloso adagio que me da a entender que lo que dijo el presidenciable es que los platudos y panzudos patrones van a tener cama y como son poquitos caben la king; y los montones de pelados, o sea los de la plebe… o sea de la chusma chusma chusma nos toca suéter y como ya estamos acostumbrados, nos aguantamos, y la sinceridad del gringo ese me gustó, yo creo que voy a votar por el otro. Juan López – No hay que enchibolarse tanto por un adagio de un candidato presidencial, porque eso está bien claro, él dijo eso por los muchachos que trabajan en su súper, y bien explicó, hasta con fotos, que a ellos les va a comprar cama para que ya no duerman en el suelo, porque bien se hecha de ver que cuando están en la hora de la siesta solo se tiran en los corredores del súper y bien rico duermen, por lo tanto significa que duermen en el suelo con facilidad y seguramente por puro caché les va a mandar hacer dormitorios con camas… pero eso no merece tanta alaraca. Juan Martínez – Después de oírlo me quedé filosofando por el gran nivel que tiene este candidato presidencial y de plano que ni siquiera pude dormir y toda la noche me quedé con el insomnio y con las palabras sabias que tienen una gran profundidad poética y filosófica porque no cualquiera que va de candidato presidencial se va a atrever a decir todos en la cama y todos en el suelo, porque no es fácil cumplir eso, hay que tener mucha plata… y comencé a elucubrar interiormente desde lo profundo de mi siquis qué significaban esas duras palabras y llegué a la conclusión que eso es porque se vienen tiempos de flagelación, de penitencia y nos está preparando para tiempos duros. Juan Hernández – Sí, para mí se está refiriendo al cambio climático, que con estos calores que pasamos, aunque llueva, se siente el gran vaporón ya con efecto invernadero y lo que más nos conviene es que durmamos en el suelo, a todo placer ya que jamás vamos a tener para pagar ni aire acondicionado ni el costo de la energía eléctrica y lo que va hacer su partido es regalar ladrillos de cerámica térmicos en lugar de láminas de alta tecnología y así cuando el país esté como que fuera el infierno o como Troya, ya tendríamos ladrillitos helados para dormir todos en el suelo. ¡Ecológico! ¡Admirable!