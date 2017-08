“El título es lo que todos queremos en Águila”: Osvaldo Escudero

Diego Guzmán

Tras ser presentado ayer como nuevo entrenador de Águila, Osvaldo “Pichi” Escudero reconoció que llega al equipo con el objetivo de que los emplumados logren la esquiva corona 16.

Eso sí, Escudero es consciente que para pelear por el título tiene que hacer los méritos necesarios en la fase regular de clasificación.

-¿Cómo asume el reto de dirigir a los emplumados?

Yo sé que es un reto difícil, pero será muy lindo, porque dirigir y estar en el campo de juego con los jugadores es lo que más me gusta hacer.

-¿Cuándo se concretó la negociación con la dirigencia negro naranja?

El jueves de la semana pasada me hablaron y llegamos a un acuerdo, pero por respeto al técnico saliente (Jorge Casanova) yo no quise decidirme tan rápido. No obstante, ellos (con Casanova) llegaron a un feliz término y por eso decidí volver a El Salvador.

-¿Qué opinión tiene del plantel de jugadores con los que cuenta Águila?

Edwin Sánchez, el “Chino” (Josué Odir) Flores y David Rugamas son jugadores que favorecerán el funcionamiento que pretendo, al igual que el resto del plantel. Además, Águila tiene una buena reserva que siempre ha llegado a finales y ha logrado campeonatos en los últimos años, por lo que si hay algún juvenil que esté en el nivel que me gusta tendrá muchos minutos en Primera División.

-¿Qué objetivos se ha planteado con Águila?

El reto en la CONCACAF es tratar de pasar de ronda y en el torneo local sé que las aspiraciones son muy altas, por lo que si tenemos un buen funcionamiento podríamos lograr el campeonato.

Además, yo sé que el título es lo que todos queremos en Águila; no obstante, me aboco al trabajo del día a día porque jugando bien siempre tendrás más chance de lograr cosas y así no es una utopía pensar en lograr el campeonato.

-¿Considera que con Águila tendrá una revancha deportiva por la forma que salió de FAS?

No, no es una revancha porque se hizo un buen trabajo en FAS y estoy agradecido con su dirigencia, hinchada y jugadores. Sin embargo, no se nos dieron los resultados y tomé la decisión de dar un paso al costado.

-A propósito, usted se estrenará como entrenador aguilucho en la Liga Mayor ante FAS ¿Qué le parece?

Es una ventaja para mí, porque conozco a los jugadores (de FAS) y sé cómo juega cada uno de ellos y a quién marcar, pero nos enfocaremos más en nuestro trabajo, porque es lo que nos llevará a lograr resultados.

-¿Tendrá un sabor especial ganarle a los tigrillos?

No, porque no tengo rencor ni nada contra FAS, porque también es un club muy grande.