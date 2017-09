Titulares de Gobierno rinden cuentas de la Política de Participación Ciudadana

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Antes de 2009 no había un mecanismo de Participación Ciudadana”, manifestó Marcos Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, quien encabezó este jueves la Rendición de Cuentas del primer año de aplicación de la Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo.

Miles de personas participaron en el acto de rendición de cuentas, quienes han ejercido durante el último año su derecho a la participación, y exigido a las diferentes instituciones de Gobierno que abran sus diversos canales de interlocución.

“Estaremos presentando una rendición de cuentas de la política de transparencia y participación ciudadana, el país no ha tenido en el pasado una política de participación, la primera se aprobó en el período del ex presidente Mauricio Funes. Hace un año se hizo una segunda política de participación ciudadana que tiene mecanismos mucho más establecidos y como no se trata solo de aprobar política, sino también de aplicarlas hoy es una presentación pública que responde a la pregunta ¿se está o no se está aplicando en la política de participación ciudadana?”, dijo Rodríguez.

El secretario reconoció la participación de los ciudadanos, y enfatizó que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén seguirá rindiendo cuentas y abriendo las puertas a la transparencia y participación de la población.

Titulares del Ministerio de Gobernación, Salud Pública, Secretaría de Cultura, Educación y Obras Públicas, son algunas de las entidades que participaron en la rendición de cuentas, ante la población.

“Principalmente son las distintas instituciones que están encargadas de responder a la población, pero también darán a conocer cuáles son los retos para el futuro, es una buena noticia poner en discusión pública que la participación ciudadana no sea solo retórica política, de muchos casos demagógica, sino que se utiliza públicamente y se puede medir dónde estamos y hacia dónde vamos”, agregó Rodríguez.

Entre mayo del 2016 y julio del 2017 cinco secretarías de la Presidencia, 13 ministerios y 53 autónomas activaron mecanismos de Participación Ciudadana, logrando el involucramiento de la población en la gestión pública, espacios que no existían.

Entre las audiencias públicas resaltan las ferias y festivales. 62 programas de Gobernando con la Gente y el Festival del Buen Vivir en igual número de municipios. Además, el programa casa abierta que se ha convertido en un espacio de diálogo entre los diversos sectores de la sociedad civil con el Presidente de la República y su consejo de gobierno, que se realiza desde el año 2014, se han celebrado 54 reuniones donde han participado más de tres mil personas.

También, se destaca la realización de nueve diálogos comunitarios donde han participado más de 1,100 personas donde las instituciones han atendido el llamado de las comunidades y organizaciones locales, para tratar temas de interés, entre los cuales están: la gestión del agua, el transporte público, la seguridad, medio ambiente, entre otros.

En el último año se han creado 263 asambleas ciudadanas en 262 municipios del país, incluyendo el territorio de los ex bolsones; también se conformaron 14 asambleas ciudadanas departamentales. En esta dinámica se han invertido más de $329 mil dólares en infraestructura, equipamiento y capacitación en 32 casas de la cultura y convivencia de los 50 municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro y siete casas de otros municipios.

En el acto de rendición de cuentas también participó Violeta Menjívar, ministra de Salud, Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, Francisco Castaneda, viceministro de Educación, entre otros.