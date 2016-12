Tevez deja a Boca por oferta millonaria china

Buenos Aires/dpa

El delantero argentino Carlos Tevez dejó el club Boca Juniors para incorporarse al Shanghai Shenhua, del fútbol chino, a cambio de 84 millones de dólares por dos años de contrato, informaron oficialmente ambas entidades.

“El Club Atlético Boca Juniors llegó a un acuerdo con Shanghai Greenland Shenhua, de China, por la transferencia de Carlos Tevez, respetando la voluntad del jugador de continuar su carrera futbolística en el país asiático”, difundió poco antes de la medianoche la institución argentina en un comunicado.

Casi al mismo momento, Shanghai publicó una fotografía de Tevez luciendo la camiseta del club, al cual se espera que arribe tras pasar la luna de miel junto a su esposa, Vanesa Mansilla, con quien se casó el 22 de diciembre en Buenos Aires.

El diario “La Nación” publicó que con la concreción del pase Tevez será el futbolista mejor pago del mundo por sobre su compatriota Lionel Messi (Barcelona) y el portugués Cristian Ronaldo (Real Madrid).

En sus últimas declaraciones a la prensa, Tevez había mencionado que le resultaba difícil “llevar adelante una vida normal” en Argentina debido a su presencia constante en los medios de comunicación, y que eso afectaba a su familia.

“Cuando perdemos me voy a triste a casa, y eso repercute en la familia. Afuera, perdés y podés llevar adelante una vida normal. Acá no, y se me hace difícil vivir así”, sostuvo en su momento.

Tevez disputó su último partido en Boca el domingo 18 de diciembre, cuando el equipo goleó 4-1 a Colón de Santa Fe en la decimocuarta fecha del torneo argentino, en el que el conjunto “xeneize” es el líder de las posiciones.

Ese día la afición boquense colmó el estadio de “La Bombonera” para pedirle que continuara el club. Sin embargo, Tevez dejó la cancha con lágrimas en los ojos y una imagen de despedida.

El futbolista había regresado al club, en el que se formó en la cantera, a mediados de 2015, luego de jugar once temporadas en equipos de Brasil, Inglaterra e Italia.

En la segunda etapa como futbolista de Boca, marcó 25 goles en 56 partidos y logró dos títulos: el torneo local y la Copa Argentina, a fines de ese año.

A partir de ese momento su rendimiento futbolístico decayó y hasta el propio Tevez reconoció que en su última temporada estuvo “cabizbajo” y lejos de su mejor nivel.

Sin embargo, casi en coincidencia con la difusión de las primeras versiones acerca de su paso al fútbol chino, Tevez fue la figura de Boca en el triunfo 4-2 logrado frente a River Plate, su clásico rival en el estadio “Monumental”. Aquella tarde, el “Apache” convirtió dos goles y cedió otro.

“Si fuimos capaces de traerlo cuando era imposible, por qué no pensar que pueda volver? #HastaProntoCarlitos #BocaEsTuCasa”, escribió en Twitter el presidente de Boca, Daniel Angelici.

También el club mencionó que “empezará a soñar” con el regreso de Tevez a Boca. “Cualquier esfuerzo será ínfimo con tal de volver a verte con nuestra camiseta”, agregó el comunicado.

Y hasta el presidente argentino, Mauricio Macri, mencionó la posibilidad de que “el año que viene”, si Boca logra clasificarse para disputar la Copa Libertadores de 2018, el atacante regrese.

Tevez, comentó Macri a radio Mitre, de Buenos Aires, necesitaba “un parate para recuperar su tranquilidad” porque Boca, club al que presidió entre 1995 y 2008, es “muy demandante e invasivo”.

“Como hincha yo le decía: ‘Carlitos, no te vayas’, pero él lo necesitaba. Los meses pasan pronto y de golpe el año que viene lo tenemos de nuevo entre nosotros para jugar, si Dios quiere, la Copa Libertadores”, el principal torneo a nivel continental.

El diario deportivo “Olé” informó que por su salida Boca recibirá una cifra cercana a los 10 millones de dólares “a modo de resarcimiento económico” por la operación, que se concreta antes de que finalizara el contrato del futbolista.