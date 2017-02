“Tenemos que hablar con el gobierno en un marco de respeto”: Eduardo Palomo

@Diegoolguzman

Tras ser reelecto presidente del COES por tercer periodo consecutivo, Eduardo Palomo expresó su anhelo de poner punto final a las recurrentes discrepancias que han tenido en los últimos años con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Eso sí, Palomo dejó en claro que para limar asperezas con el INDES se deben respetar las atribuciones de cada institución, para así sumar esfuerzos en el desarrollo de las federaciones deportivas.

De este y otros temas habló el reelecto presidente del COES con Diario Co Latino.

-¿Cómo se siente tras haber logrado la reelección?

Yo siento una gran responsabilidad debido a que no quería continuar, pero muchas federaciones me pidieron que recapacitara y accedí porque se ha hecho un surco que merece seguirse extendiendo.

-¿Qué opinión tiene de las quince federaciones que votaron por la planilla contendiente encabezada por Yamil Bukel?

Aquí no se ven los números, sino dos formas de ver la realidad deportiva y me gustaría que los quince que votaron en contra también compartieran nuestra visión.

-¿En qué consistirá su plan de trabajo para este nuevo período?

Es bien sencillo nuestro plan, para los próximos tres años, ya que consiste en trabajar con las nuevas generaciones de atletas, es decir con los infantiles, fomentar en las federaciones que trabajen con clubes y desarrollar el liderazgo con principios morales.

-¿Qué proyectos contemplan su plan de trabajo?

Uno de ellos es que vamos a presentar la candidatura para los Juegos Bolivarianos de Playa de 2018, porque tenemos playas que Latinoamérica merece verlas y tenemos al mejor equipo de fútbol playa en la región panamericana.

-¿Cómo tratará de limar asperezas con algunas instituciones gubernamentales como el INDES?

Nosotros tenemos que hablar con el gobierno en un marco de respeto, ya que cada quien tiene un área de competencia y un marco que es propio de esa institución, por lo tanto, el régimen federativo inicia en el movimiento olímpico, pues a eso se deben.

-¿Cuántos atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tienen proyectados?

No lo podría decir aún porque una de las debilidades es que hay un inventario escaso de las federaciones para proyectar atletas a los Juegos Olímpicos. No obstante, nosotros deberíamos contar con (Jorge) Merino, de Karate Do; Enrique Arathoon, de Vela; Marcelo Arévalo, de Tenis; Marcelo Acosta, de Natación; y creo que hay cuatro jóvenes de Taekwondo que tienen posibilidades.