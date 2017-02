Para sostener la seguridad, la gente debe empoderarse de los territorios: Oscar Ortiz

@JoakinSalazar

Organización natural comunitaria. El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha dado un giro importante en la implementación de la seguridad desde el 2016, lo que ha dejado un cambio sustantivo en los hechos de violencia, llevándole a la reducción de homicidios y control de territorios.

Ante esta situación, el Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, aseguró que la población debe tener una participación fundamental, sobre todo para la permanencia de la seguridad y paz que hoy se encuentra en muchas comunidades, que previo al Plan El Salvador Seguro eran asediadas por las pandillas.

“Necesitamos fortalecer la organización natural comunitaria, porque la única manera de cómo vamos a sostener la seguridad en los territorios es que la gente cuide los territorios, es que los ciudadanos haga suyos los territorios, es que haga suyas la seguridad porque no es un asunto de la policía, es un tema de todos, pero necesitamos generar la confianza necesaria, y eso es lo que estamos haciendo y no será fácil”, dijo Ortiz.

Y es que desde meses atrás se habla de implementar la organización de la población en las comunidades, medida que no busca armar, sino que estas personas se empoderen de los programas y proyectos preventivos que ya se implementan y los que faltan por implementar en comunidades de los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro.

Ortiz enfatizó que es prioridad masificar la prevención, las políticas públicas de inclusión. “La represión que tenemos es necesarias, pero más importante son las acciones, las políticas y las dinámicas de prevención y de integración comunitaria, necesitamos llevar inversión a las escuelas, y territorios”, dijo.

El vicepresidente admitió que esta cruzada contra la criminalidad a través de la represión y prevención no será fácil, pero está seguro que se ganará; por lo que envió un mensaje a la criminalidad.

“El Estado es más fuerte, el Gobierno siempre será más fuerte y por eso el llamado es a todos aquellos que quieren engrosar las filas del margen de la ley, a que no se involucren en la estructuras criminales, vamos a someter a las estructuras criminales, no va a ser fácil pero el país tiene la capacidad de hacerlo, y no vamos a detenernos, lo que está en juego es la vida de la familias y la democracia de nuestro país”, comentó.

“No es posible que los malos y los criminales pongan las reglas del juego, las reglas del juego las ponen la democracia, esa democracia que se ha venido construyendo en los últimos 25 años”.

El Vicepresidente aseguró que para este año hay cinco prioridades fundamentales en seguridad pública: “Seguir reduciendo homicidios, golpear la estructura de la extorsión, garantizar el control en centros penales, además, seguiremos apostando por la estructura de los derechos humanos en las fuerzas armadas y la policía y llevar más inversión a las comunidades”.

Para esta semana, el Vicepresidente espera que la Asamblea Legislativa apoye tres iniciativas que son fundamentales para la seguridad, el primero de ellos es extender el plazo de las medidas extraordinarias, que están vigentes desde abril de 2016, de igual manera poner en marcha la construcción de los planes de seguridad para completar 50 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro y por último, la aprobación de $100 millones de dólares para la Policía Nacional Civil, que permitirá fortalecer el área de investigación.