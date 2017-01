“Soberbia y prepotente”

La salida de ARENA de las mesas de diálogo con el Gobierno podrían tener diversas lecturas. Para el secretario general del FMLN, Medardo González, no es otra cosa más que la prepotencia y soberbia de la dirigencia del partido tricolor.

“Es una actitud de prepotencia, es una actitud de soberbia política por parte de la dirigencia de ARENA, que están achacándole al gobierno y al partido, al FMLN, están achacando cosas, están buscando justificaciones precisamente para no continuar, para no asistir”, dijo el máximo dirigente del partido de Gobierno.

La Salida de ARENA se da en los momentos en el que hay una fuerte discusión y negociaciones para votar por el Presupuesto General del presente año, al que ARENA se niega, bajo pretexto que el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén no ha cumplido compromisos pautados con anterioridad.

Lo cierto es que ARENA lo que busca es justificar su ausencia, pues, tiene claro que no votará por el proyecto de ley del presupuesto general, pero, no por las razones que ellos esgrimen, sino, porque, no aprobarlo significa mantener la crisis fiscal en el Gobierno, que se agravaría con la falta de la inversión pública del presente año. De acuerdo con la diputada y dirigente del FMLN, Norma Guevara, la inversión pública para este año sería de $900 millones, aproximadamente.

Y es que al partido ARENA le conviene, desde su lógica desestabilizadora, mantener en jaque al Gobierno por la vía financiera, a sabiendas que sus votos son determinantes sobre todo en lo relacionado a los bonos o el endeudamiento, al que el Gobierno debe recurrir para cubrir el déficit fiscal.

Hasta el momento de redactar este editorial, los otros partidos de derecha han acompañado al partido ARENA en no aprobar el Presupuesto General.

GANA, PCN y PDC deberían revisar su acompañamiento a ARENA, pues en nada ayuda a solucionar la crisis que vive el país, sino todo lo contrario.

La salida de ARENA de las mesas de diálogo se da también en el momento en que, las Naciones Unidas con el Gobierno, buscan impulsar una nueva generación de Acuerdo de Paz, que permita poner ante la nación una agenda consensuada en pro del desarrollo estratégica por la vía del entendimiento nacional.

El gobierno solicitó en agosto pasado, al organismo internacional, su intervención para lograr acuerdos con el resto de actores políticos, sociales y económicos del país, a fin de reducir los “graves” niveles de “polarización” política que afectan el desarrollo económico y social.

De hecho, la ONU ya nombró al “facilitador” del nuevo proceso de diálogo, cuyo nombre será revelado el lunes, por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, según se ha sabido.

ARENA abandona las mesas de diálogo en los momentos en que el país se prepara para celebrar los 25 años de la Firma del Acuerdo de Paz, que puso fin a una guerra civil de 12 años, y transformó políticamente al país, al crear una nueva institucionalidad y el inicio a la vida en democracia. ¿Cómo se explica entonces la salida de ARENA de las mesas de Diálogo?