El sistema financiero se encuentra sólido y en crecimiento

César Villalona

1. La Superintendencia del Sistema Financiero presentó un informe donde destaca la fortaleza y el desarrollo del sistema bancario del país. Los datos son contundentes:

a) Los depósitos bancarios aumentaron 7% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Ese aumento de la liquidez les permite a los bancos atender la demanda de crédito.

b) En el primer semestre también creció en un 7% el crédito bancario. El que va a las empresas aumentó 8.5% y el de los hogares 4.7%. Eso quiere decir que hay más inversión y consumo privado, este último, dicho sea de paso, estimulado también por el mayor flujo de remesas (8.5%) y el aumento del salario real (4.6%).

c) El 82% de los créditos acumulados es de mediano y largo plazo. Eso les da a las empresas y los hogares más facilidades de pago. Solo el 18% del crédito es de corto plazo.

d) La mora de la banca (créditos no recuperados) está en 2%, un nivel muy bajo y que demuestra la solidad del sistema bancario. Los organismos internacionales felicitan al país que tiene la mora en 3%.

e) La tasa de interés de los préstamos se ha mantenido casi igual en lo que va del año. Eso beneficia a quienes demandan créditos, que son las empresas, el gobierno y los hogares.

f) La estabilidad de los intereses se debe a la poca mora y al equilibrio monetario y de precios que tiene la economía, pues la inflación hasta julio fue de apenas 1.52%. Una inflación es baja cuando no llega a los dos dígitos. En El Salvador, el promedio de los últimos cinco años es de 0.5%.

2. De esos indicadores se infiere que el buen desempeño de la banca está relacionado con el buen desenvolvimiento de la actividad económica en general, pues el aumento de los depósitos se debe a una mejor capacidad de ahorro de la población y una mayor confianza de los prestamistas del exterior; el aumento del crédito se debe a una mayor demanda interna (consumo e inversión), la baja mora se explica por la capacidad de pago de quienes reciben crédito y la estabilidad de los intereses es reflejo de la estabilidad monetaria y de precios.

3. Tan pronto salió el informe de la Superintendencia, algunos medios de prensa han tratado de contrarrestar esa realidad. Veamos lo que están diciendo:

a) En un reporte de La Prensa Gráfica, del 1 de septiembre, se informa que “Marcela Jiménez, directora ejecutiva de ABANSA, explicó que una de las razones principales por la cual la operación de los bancos en el país no es tan rentable como en el resto de la región es porque el país compite con Panamá con las tasas de interés más bajas para los préstamos”. Eso se dice como si se tratara de algo negativo, cuando en realidad es muy positivo, pues las bajas tasas de interés favorecen a las empresas y a las personas que demandan crédito, o sea, es un estímulo al consumo y la inversión; y no afectan a quienes tienen ahorros, pues la inflación es muy pequeña, incluso es la menor de Centroamérica. Que la banca del país gane menos que la de otros países, en términos porcentuales, no es malo, pues sigue siendo muy rentable y beneficia a las miles de personas y empresas que reciben créditos.

b) El reporte de La Prensa Gráfica también dice que “según ABANSA, los bancos salvadoreños tienen suficiente patrimonio para poder dar más créditos; pero para que el sector crezca es necesaria una aceleración del crecimiento de la economía”. Que la banca no pueda dar más créditos de los que da no significa que ande mal, sino que podría andar mejor. Desde hace casi 15 años la economía salvadoreña es la que menos crece en la región, pues es la que tiene más restricciones monetarias, resultado de la dolarización impuesta por el gobierno de ARENA y que casi liquidó la política monetaria. Esa camisa de fuerza la puso ARENA y tuvo el apoyo de la ANEP y de los medios de comunicación que hoy descubren que tenemos un bajo crecimiento. Pero también hay que recordar que ARENA dejó una economía con caída de la producción de -3.1% y una disminución de -8% en el crédito bancario. Desde entonces la economía ha crecido 2% promedio (este año crecerá 2.5%) y el crédito ha crecido en porcentajes muy buenos.

4. Pero el mismo medio de comunicación, que trata de apañar la realidad del sistema bancario, no deja de reconocer la verdad cuando dice: “Los bancos salvadoreños registraron crecimiento en los créditos que han otorgado, así como en los depósitos que han captado del público. De igual forma, presentan un nivel bajo de mora y cumplen con los requisitos de liquidez”. ¿Y entonces? ¿Qué más quieren?