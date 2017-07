Sistema Educativo se capacitará en Talento de la Niñez y Espectro Autista

@DiarioCoLatino

El Salvador, por primera vez, será sede del Noveno Congreso Mundial para el Talento de la Niñez en el Tercer Milenio, que realizarán la Fundación de Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños (ELIC) y el Ministerio de Educación (MINED), con el objetivo de que la formación del talento en la niñez sea una realidad.

El país fue elegido por ELIC, por unos programas que están reformando completamente la currícula estudiantil, esto, para dar un giro a la educación y así comprender a los niños y a los jóvenes que tiene una mentalidad muy avanzada.

Carlos Canjura, ministro de Educación, dijo que el pensamiento científico se puede desarrollar desde los primeros días de vida de los niños, por eso hay que prepararse y desarrollar capacidad institucional que permita el desarrollo de la niñez.

Además, indicó que en el país hay diversos tipos de talentos y que no se han creado espacios adecuados para que ellos se desarrollen de manera plena. Con frecuencia el niño que muestra mucho talento en alguna disciplina se encuentra con un sistema educativo que no es favorable donde el docente no sabe cómo explotar todo el potencial que tiene el niño y la niña.

Francesca Bradamante, representante de ELIC, comentó que es una gran oportunidad para El Salvador, ya que es el primer congreso centroamericano donde se van a formar a los docentes, padres de familias y a todos los que están en contacto con la niñez.

El congreso se denomina: “Formación del talento para la tolerancia, la verdad y la paz”, que contará con 80 expertos nacionales e internacionales que impartirán temas como Reeducación y axiología del adulto, Formación del talento de la niñez, Vida y salud al servicio de la niñez y aporte de la epistemología, que se realizará del 24 al 28 de julio.

Los países donde se han impartido el congreso son Venezuela, México, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Bolivia y El Salvador.

Por otra parte, el funcionario también indicó que El Salvador cuenta con aproximadamente 16 mil niños con diferentes tipos de discapacidades, siendo responsabilidad del estado preparase para atender adecuadamente a estos niños.

Según un censo, se han identificado 431 niños y niñas con espectro autismo, por eso el sistema educativo tiene que ir desarrollando capacidades para atender adecuadamente a esta población, manifestó Canjura.

En ese sentido, se realizará el Tercer Congreso Internacional del Espectro Autista del 20 al 22 de julio, con el lema “Camino a la inclusión”, donde el propósito es fortalecer las capacidades y destrezas profesionales en el personal docente y técnico para la atención educativa.