Sindicatos de pensionados exigen a magistrados no declarar inconstitucional el Presupuesto Nacional

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Representantes de sindicatos de pensionados protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que detengan sus pretensiones de declarar inconstitucional el Presupuesto General de la Nación 2017.

Según los manifestantes, la intención de los funcionarios responde a una campaña orquestada por el partido ARENA de querer ahogar al gobierno restándole financiamiento.

“Venimos a decirles a los magistrados que no declaren inconstitucional el Presupuesto General de la Nación porque eso significaría dejar sin comer a un gran número de pensionados, tanto del INPEP como del Seguro Social. Les exigimos esto porque nosotros no trabajamos en ninguna empresa privada ni institución pública, lo único con lo que contamos corresponde a nuestras pensiones, además esto significaría parar todo el sistema de pagos de los empleados públicos”, dijo Julio Acosta, miembro del Sindicato de Trabajadores del INPEP.

Las organizaciones valoraron la situación del gobierno como crítica, ya que está funcionando con un presupuesto que de declararse inconstitucional provocaría la detención del aparato estatal, ya que no tendrían presupuesto para funcionar. También indicaron que el proceder de los magistrados de la Sala de lo Constitucional es señal inequívoca, de que están en confabulación con la derecha para impedir que el gobierno siga beneficiando a la población.

“Los magistrados han estado declarando inconstitucional una serie de programas y leyes que benefician a las clases más pobres de la sociedad, con esto pretenden estrangular al gobierno, obedeciendo con esto a otros intereses y no a los del pueblo salvadoreño, quienes les pagamos para que legislen en beneficio de la población y no en su contra, responden a intereses de la derecha y concretamente del partido ARENA”, indicó Acosta.

Otro de las organizaciones en unirse a la concentración fue el Sindicato Independiente de Pensionados (SIPES), quienes dijeron estar alerta de los acontecimientos ya que de llevarse a cabo la inconstitucionalidad del presupuesto ejercerán mayor presión hasta el grado de tomarse la CSJ si es necesario.