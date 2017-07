Sin prevención no hay reducción de violencia: Oscar Ortiz

@JoakinSalazar

La participación de las municipalidades es fundamental para la ejecución de medidas de prevención, afirmó el Vicepresidente de la República Oscar Ortiz, quien participó en la inauguración de la Jornada Nacional sobre la Prevención de la Violencia, en los 262 municipios del país. El vicepresidente, en su discurso inaugural, afirmó que el tema de prevención es clave en la seguridad nacional y de los territorios. El papel de las municipalidades es fundamental, porque a través de este liderazgo en los territorios es que tienen la capacidad de transformarlos.

“No hay posibilidad sin prevención sólida, sino somos capaces de dar mayor recurso y responsabilidades a las municipalidades… en la tarea de prevención el territorio es lo más importante, debemos lograr que las municipalidades tengan posibilidades de actuar”, afirmó Ortiz.

Y es que con las medidas de prevención que se generan, en todos los territorios, se ha logrado grandes avances en materia de seguridad, puesto que se dinamizan los factores de riesgo y se da la oportunidad a las juventudes. El vicepresidente destacó que en seis meses se ha logrado reducir a 54 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que representa la mitad de lo registrado en el año 2015 con 104 muertes violentas por cada cien mil habitantes.

La iniciativa es organizada por la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) en coordinación con la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central, con la que busca que los gobiernos locales tengan una participación de liderazgo para la implementación de medidas de prevención. La reunión se da en momentos en que la Asamblea Legislativa discute la aprobación de la Ley de Prevención Social, que busca fortalecer el trabajo preventivo desde los autores locales en comunidades y municipalidades. Milagro Navas, presidenta de COMURES aseguró que la iniciativa busca fortalecer a las comunidades, desde los gobiernos locales, como también actividad que se enmarca en la aplicación del Plan El Salvador Seguro, iniciativa que aplaudió la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. “Fortalecer las relaciones interinstitucionales, entre el gobierno central y los gobiernos locales, buscando mejores inversiones privadas y públicas en el territorio por el desarrollo social de los municipios”, es lo que se espera explicó Navas

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán solicitó al Gobierno Central y Asamblea Legislativa que se descentralicen temas como educación, seguridad y salud, con el objeto de que las comunidades tengan una mayor participación en estos temas. No obstante, el Vicepresidente Ortiz destacó que el papel de las municipalidades ha sido importante para el Gobierno de turno, han trabajado de la mano sin importar los colores políticos, sobre todo para el tema de la prevención, donde la clave para lograr objetivos favorables será el liderazgo local “Necesitamos estar unidos contra la violencia para tener éxito, sin prevención no hay reducción de violencia, esta es la clave”, recalcó. Los resultados han demostrado que los gobiernos locales a pesar de no contar con los recursos suficientes, reflejan un alto grado de eficacia para impulsar los comités municipales de prevención de la violencia, que a partir de un diagnostico situacional elaboran sus propios planes municipales, que se unifican al plan El Salvador Seguro, que abona a la reducción de factores de riesgo.