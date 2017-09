Siguen los esfuerzos por mejorar la seguridad

El propio Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén llegó hasta la sede de la Delegación Centro de la Ciudad Capital, de la Policía Nacional Civil (PNC), para reunirse con los jefes policiales y conocer in situ el cumplimiento de la orden presidencial: “El reforzamiento al Plan de Seguridad y Prevención en la ciudad de San Salvador”.

“Hemos estado reunidos brevemente a partir de que emití una orden de reforzar la Delegación Centro, para desarrollar con mayor profundidad un dispositivo aquí en la capital”, dijo el Presidente, quien desde la creación del Plan El Salvador Seguro y las medidas extraordinarias de seguridad, ha tomado el liderazgo en ese tema.

Todo lo desarrollado hasta el momento en este tema ha dado resultados muy positivos que no solo demuestran lo acertado de la estrategia, y por ende, los planes operativos, sino que llevan esperanza a la ciudadanía que muy pronto tendrá la paz y la tranquilidad tan deseada.

El reforzamiento en la seguridad puesta en marcha este lunes, por orden presidencial, no solo busca cambiar la percepción de la ciudadanía, por cuanto varios millares de salvadoreños frecuentan importantes puntos de la capital, como los mercados o los espacios públicos, y por ende, no solo tendrán contacto visual con más policías y soldados, sino también porque la presencia del personal de seguridad permitirá prevenir los actos delictivos y capturar al sospechoso.

Dado que los medios no destacan nada de los logros del Gobierno en la seguridad, es necesario que la gente misma vea directamente a sus policías y soldados actuando.

En El Salvador, más de 250 de los 262 municipios han tenido cero homicidios en lo que va del año, pero, esto no lo destacan los medios de derecha, es más, su principal afán es destacar el muerto e insistir en el fracaso de los planes del Gobierno.

No obstante, la ciudadanía debe tener claro que el Gobierno y la seguridad pública, en particular, liderada por el Presidente Sánchez Cerén se ha plantado de forma seria y definitiva en la persecución contra la delincuencia, y propuesta a llevar tranquilidad a los hogares de los salvadoreños.

Los duros golpes contra la delincuencia pandilleril, a través de las operaciones “Jaque”, “Tecana” y “Escudo”, son ejemplo de ello. Y con el reforzamiento de la seguridad en 25 puntos de la ciudad capital, reconfirma ese interés.

Terminar con la inseguridad en el país es posible, pero hay que tener paciencia y confianza en el Gobierno.