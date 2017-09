Sería un verdadero milagro que a Donald Trump se le ablandara el corazón: Oscar Chacón

@JoakinSalazar

Recientemente los jóvenes “Dreamers” en Estados Unidos se vieron afectados con la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Un total de 800 mil jóvenes son los afectados.

Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una de las entidades dedicadas a la protección de la población migrante en Estados Unidos, habló con Diario Co Latino sobre el DACA y TPS.

¿Cuál es la evaluación que ustedes, como organismos pro migrantes, hacen con la eliminación del DACA?

-Lo primero que hay que tener claro es que este es un presidente que desde la campaña presidencial amenazó con la cancelación de DACA. Porque caracterizaron siempre como una acción ilegal del ex ocupante de la Casa Blanca, Barack Obama. Este presidente designó como secretario de Justicia el ex Senador Jeff Sessions, quien ha sido un enemigo consistente de las poblaciones inmigrantes en Estados Unidos.

Cuando Barak Obama decretó la protección conocida como de DACA en 2012, este fue un senador que denunció a todo lo que pudo como ilegal.

Para nosotros era cuestión de tiempo para que este presidente decidiera cancelar el programa DACA. Nos sorprendió porque se ha hecho un trabajo muy bueno de promoción de la imagen del joven extranjero beneficiado con DACA ante el público.

El programa DACA, hay que estar claro, fue un decreto presidencial y no podíamos nosotros suponer que había un respaldo de ley que le diera posibilidad al programa DACA de mantenerse vigente. Estamos también muy claros que el presidente si bien puede dar este tipo de protección, no puede cambiar la situación migratoria de una persona sino que solo puede hacerlo el Congreso, pero lamentamos, para ser francos, que cuando los demócratas tuvieron el poder, tuvieron el control de ambas cámaras legislativas en el Congreso, obviaron la aprobación de propuestas a favor de estos jóvenes migrantes.

¿A qué se enfrentan estos jóvenes con la eliminación del DACA?, ¿cuántos salvadoreños serían afectados?

-La amenaza es que estos chicos van a perder la protección, el cambio no es para mañana, es un cambio paulatino se van a, supuestamente, a respetar los permisos ya otorgados pero llegan hasta el 2019, pero indudablemente le han quitado la paz relativa a estos jóvenes que entre ellos hay 32 mil salvadoreños que se beneficiaron de este programa de alivio otorgado por Barack Obama

¿Cuál es la situación de estos jóvenes y cuáles son los riesgos que van a enfrentar de ahora en adelante?

-Actualmente hay alrededor de 830 mil jóvenes beneficiados. La gran mayoría de estos son mexicanos, alrededor de entre 620 ó 630 mil mexicanos, hay salvadoreños, hondureños, haitianos, guatemaltecos, la mayoría son del Continente Americano.

Si hay un joven que había procesado la renovación de su permiso y su permiso tiene validez hasta principios del 2019, se supone que la migración va a respetar el derecho ya otorgado. En la forma de un permiso el problema reside en que si un joven quería protegerse a través de DACA, solicitándolo van a rechazar las solicitudes.

Si un joven tiene presentado su documento, pero no le han dado respuesta siempre y cuando la migración procese su permiso antes del 5 de octubre van a ser procesadas esas solicitudes de reanudación del permiso.

Si alguien ha solicitado un salvoconducto para poder salir y regresar a los Estados Unidos han quedado los permisos negados, es decir, no puede salir nadie, si todo lo que tienen es el permiso temporal de DACA y finalmente al terminar el periodo de protección formal y no procesó un nuevo permiso y el permiso se va a caducar en marzo ese joven va a quedar desprotegido, por lo tanto, existe el riesgo de ser víctima de una deportación.

No hay muchos caminos de solución. Hay algunos caminos que a lo mejor podrían beneficiar a unos jóvenes.

En segundo lugar, el joven podría decidir si regresar a la situación que estaba antes, es decir, a un extranjero sin papeles y la tercera posibilidad es la que nosotros vamos a trabajar duro para que suceda. Es una batalla cuesta arriba, es persuadir al congreso de que apruebe un cambio en la ley de migración estadounidense, específicamente para beneficiar a jóvenes extranjeros sin papeles. Que sea conocido como la “Acta de los Sueños”, digo que es un camino cuesta arriba porque el congreso sistemáticamente se ha negado a probar cambios de la naturaleza. Consecuentemente no tenemos altas esperanzas de que el congreso vaya a ocupar ahora por generosidad y sabiduría.

Tenemos una gran preocupación de que a sabiendas de cuál es la agenda migratoria de una persona como Jeff Sessions, el actual fiscal general pudieran tratar de aprovechar la simpatía que existe por los jóvenes sin papeles y decir mire aquí lo que corresponde de hacer es un trato equitativo, como los republicanos estaríamos en hacer pero mientras tanto no cambia de esto, nosotros creemos que serían medidas que sólo vendrían a reforzar la lógica positiva de la ley migratoria actual, por ejemplo, financiamiento para construir el muro fronterizo, la reducción anual al número de Visas, que a la larga afectaría a toda la familia migrante, la reducción del número de refugio político.

Todas son medidas que no tenemos dudas que vayan intentar ofrecer en el Congreso como intercambio legislativo para poder proteger a los jóvenes sin papeles.

¿Existe la posibilidad para impedir la eliminación del DACA?

-Como es un decreto del ex presidente Barak Obama, el fiscal general acaba de anunciar la cancelación, pero eso no quiere decir que un milagro no pudiera suceder y eso sería literalmente un milagro que Donald Trump diga que en febrero del próximo año, que se la ha ablandado el corazón, y que quiere proteger a los jóvenes otra vez, pero yo lo veo muy improbable.

¿Por qué la diferencia del Programa de Protección Temporal (TPS)?

-Este no tiene ningún asidero en la ley de migración actual, sin embargo, el TPS es un programa que está creado por ley en 1990 y que le da protección a grupos que el presidente designa como meritorio de protección.

No podemos ocupar en sí la ley de TPS para doblar el brazo al presidente Donald Trump. Nuestra fuerza de incidencia tiene como tres grandes objetivos: el primero tratar de mantener vigente TPS, buscar opciones legislativas que permitan residencia permanente para los migrantes que sería lo más justo y sensato, mientras que la tercera es buscar la estrategia de protección legal.

De manera que estas personas puedan tener otras opciones para poderse quedar con la autorización, que se pueden quedar en Estados Unidos. Como Alianza Américas son las luchas que nos impulsan.

¿Cuál es la situación del TPS y tendría la posibilidad de su cancelación?

-El próximo 3 de enero, en el caso de los haitianos, tenemos el anuncio que se debería de hacer entre ahora y principios de octubre. Sobre el caso de los hondureños, nicaragüenses, cuyo permiso está supuesto a expirar el 10 más o menos de enero, Por lo cual el anuncio sobre la decisión del gobierno de postergarlo o finalizar debería salir pronto y tenemos el caso de los salvadoreños cuyo permiso expiran en marzo del próximo año.

Por tanto, el gobierno estadounidense debería anunciar entre finales de diciembre y principios de enero la continuidad o cancelación.

Esta es la preocupación que tenemos. Es similar si el gobierno decide finalizar estos programas, inmediatamente tendríamos que preocuparnos que otra alternativa legal similar a lo que explique de los jóvenes podrían hacer de uso para los beneficiarios del TPS.

Como organismos pro migrantes vamos a empujar también, si logramos conseguir a republicanos y demócratas para presentar una propuesta de ley para proteger a los migrantes solamente con un permiso de trabajo.

Puesto que muchos padres de jóvenes DACA se benefician del TPS, ¿afecta la cancelación del DACA al TPS?

-En el caso del TPS existe un riesgo, muchos jóvenes se vieron beneficiados con el DACA porque los Papás también pertenecen a lo que es el TPS, los resultados ahora de esto es que los jóvenes se verán afectados con el tiempo, en el sentido de que si bien es cierto lo canceló, quiere decir que a medida que va pasando el tiempo se van a ir cancelando todas esos permisos que tienen actualmente.

Hay muchos casos en que los papás son beneficiarios de TPS y los hijos son beneficiarios de DACA, porque los jóvenes llegaron después de los papás y por eso se escribieron al programa DACA, ellos estaban protegidos por medio de este programa ahí el problema se vuelve doble, porque se le acaba la protección a un chico beneficiario y a sus papás se le acaba la protección por la vía del TPS.

¿Cuál es el sentir de la población salvadoreña migrante en Estados Unidos que está resguardada actualmente por el TPS?

-Actualmente, se ve mucho temor porque mucha gente se pregunta qué es lo que va a pasar con la casa que compre o qué va a pasar con los hijos, que va a pasar ahora con el carrito que acabo de terminar de pagar y me van a sacar de un día para otro. Hay muchas preguntas que la gente tiene. Ante eso nosotros estamos trabajando aquí más de cerca en programa de intervención, en la forma especialmente de foros de orientación comunitaria, con el fin de, en primer lugar, de escuchar los temores que la gente tiene, no hay un montón de espacios para compartir las frustraciones que la gente tiene y por lo menos que la gente se desahogué un poco.

En segundo, instarles a volverse parte activa de organizaciones que están impulsadas, lo peor que uno puede hacer es sentir que el mundo se está cayendo en tus hombros y no hacer sentir un espíritu de solidaridad y un espíritu también propicio para que la gente tenga el valor de resguardarse.

Y en tercer lugar también ayudarle a la gente a no esperar la solución venga mágicamente de terceras partes, sino que verse así mismo como actores dinámicos.