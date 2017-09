Sergio del Salvador celebra 20 años de trayectoria

Steven Rosales

Sergio del Salvador inicio su carrera artística en la música secular que en la actualidad ya no existe, a viajado por Europa, sus canciones al igual que sus discos son muy conocidos desde el año 1965. Al pasar el tiempo sigue mostrando su calidad vocal y su excelente trabajo “Aun ganando mucho dinero, las oraciones de mi madre, me han ayudado hacer la persona que soy ahora y en la que me he convertido” dijo Sergio del Salvador.

El éxito que tiene se debió hace mucho ya que ha trabajo con productores nacionales que han aportado a su trayectoria siendo un gran cantante dentro y fuera de nuestras fronteras, además de ganar premios que reconocen su excelencia al trabajar “Acabo de cumplir 20 años, no me había dado cuenta, cuando lo hice sacamos un poco tarde este CD más que nada es un agradecimiento a Dios por todas las bendiciones y desde ahí no hemos dado vuelta atrás” expresó Sergio.

“En mis comienzos que no dependía de Dios trabajaba para mi y los míos y ahora que le sirvo a él, si es un cambio porque después de haber tenido todo doy gracias a él vivo el día siempre y ahora cuento un testimonio que alguien que no conozco me regalo un vehículo” añadió “La petición la hizo mi madre, un día al viajar me regalo una biblia” nos explicaba Sergio al decirnos que era lo que lo motivo a cantarle a Dios.

El cantante nos cuenta que uno de sus pilares más importante que ha tenido en su trayectoria es su mamá luego obtuvo la ayuda del doctor Edgar López Beltrán del Tabernáculo. Le agradece a Dios por abrirle las puertas en otro lugar, nos comentaba que el 80 por ciento de sus servicio los realiza en el Tabernáculo y en las Asamblea de Dios.

“Es una alegría servirle a Dios y solo a espera de que me llame, aun tengo mucho que hacer, ya casi cumplo 65 años trabaje en el mundo 25 y ahora llevo 20 años en los caminos de él” dijo el cantante. Desde niño le gustaba cantar y era el primero en participar “Por cantar me pasaban los grados” nos dijo con un sonrisa al decir la habilidad que Dios le dio.

Si quieres adquirir este y otra de sus producciones puedes buscarlo en facebook como Sergio del Salvador o contactarlo al 7721-6914 también le puedes escribir a su correo sergio5857@hotmial.com. El contacto es directo hacia el artista. Un disco que contiene sus 10 discos anteriores son 7 horas y 30 minutos de adoración. El costo por cd nuevo es de $25 y por sus producciones individuales $5.

“Los invito así como lo han venido haciendo, si quieren adquirir y edificar con la música que Dios nos ha dado, aquí esta a la orden este disco, Dios lo ha hecho para que lo tengan en sus manos de todo aquel que aprecia las obras de Dios que nos ha dado” finalizó Sergio del Salvador.