Selecta tendrá nueva convocatoria

@Diegoolguzman

Debido a que varios jugadores no poseen visa y a que la LMF seguirá afiliada a la FESFUT, Eduardo Lara, estratega selección nacional de fútbol, reveló que hará cambios en la nómina de jugadores para enfrentar el próximo domingo a Canadá, en Houston, Estados Unidos.

“Estoy tratando de armar un buen grupo de jugadores. Pero no sé qué pasará si no puedo armar una defensa que me dé garantía para un partido de talla internacional, ya que hay jugadores con problemas de visa. Además, las visas no las otorgo yo ni la federación, sino que lo hace la Embajada de Estados Unidos”, explicó Lara.

Por ello, el técnico de la selecta brindará en las próximas horas la nueva convocatoria, en la cual incluirá al resto de jugadores de Primera División.

De momento, la azul y blanco trabaja con Rómulo Villalobos, Ronald Rodríguez, Fredy Espinoza, Víctor García, Benji Villalobos, todos de Águila; y Diego Chávez, del Turín de Segunda División.

En tanto, los legionarios que ya se incorporaron a la selecta son: Jaime Alas, del Municipal de Guatemala; Ronald Cerritos, de las divisiones menores del D. C. United; y Richard Menjívar, Irvin Herrera y Andrés Flores, del New York Cosmos.

Asimismo, Eduardo Lara espera en las próximas horas a Arturo Álvarez, de Chicago Fire; Efraín Burgos, del Reno 1868; Nelson Bonilla, del Oliveirense; Denis Pineda, del Santa Clara; Dustin Corea, del Edmonton; Oscar Sorto, del Orange Country Blues; y Derby Carrillo, del IBV de Islandia.

Mientras que quedaron fuera Pablo Punyed, del IBV, por lesión y Gerson Mayen, del Cafetaleros del Tapachula, que no fue cedido por su equipo.