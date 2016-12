Selecta Playera no tendrá campamento en Suramérica

Diego Guzmán

Rudis Gallo, entrenador de la Selecta Playera, reveló ayer que no realizarán el campamento de preparación que tenían previsto en Sudamérica debido a que llegarán muy “ajustados” de tiempo para el Premundial de la CONCACAF.“Descartamos el campamento porque al discutirlo con el cuerpo técnico nos percatamos que no era viable debido a que el tiempo es muy ajustado para ir a un campamento de esa naturaleza y luego regresar para jugar la eliminatoria en febrero”, reveló Gallo.Eso sí, el estratega de la azul playera dijo que, pese a descartar el campamento, la preparación no sufrirá mayores modificaciones y continuarán afinando detalles futbolísticos. “La próxima semana nos incorporamos el martes y la preparación se intensificará en un 70% porque no debemos parar, ya que tenemos la eliminatoria encima. Por lo tanto, entraremos en fase de corrección de detalles como por ejemplo: jugadas a balón parado, contragolpes y transición de juego”, precisó Gallo.Por otra parte, el técnico playero se mostró satisfecho por el calendario de partidos que sostendrá la selecta playera en el premundial a realizarse en Bahamas.Los “guerreros de playa” debutarán el 21 de febrero ante Islas Turcas y Caicos; luego, el 22 de febrero, jugarán contra Panamá y el 23 de febrero se enfrentarán ante Costa Rica. “Yo considero que iremos de menos a más, ya que iniciaremos con Islas Turcas y Caicos, luego con Panamá y terminaremos con Costa Rica, con el cual esperamos llegar de la mejor manera posible”, expresó Gallo. La selecta playera tratará de conseguir su quinta clasificación a un mundial de fútbol playa y sacarse la espina de la eliminatoria realizada en El Salvador en el año 2015, en la cual no pudieron conseguir el boleto.