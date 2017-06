Segunda temporada de Shades Of Blue

Ray Liotta “Matt Wozniak” uno de los personajes principales de “Shades of blue” brindó una entrevista a medios latinoamericanos sobre lo que se viene en la nueva temporada de esta serie que ha cautivado a la audiencia en el continente.

PERIODISTA: ¿Adónde veremos a tu personaje, Woz (Matt Wozniak), al principio de la temporada?

RAY LIOTTA: Al final de la última temporada, yo me entregué al FBI, para que Harlee, el personaje de Jennifer, no tuviera que hacerlo. De modo que yo me hice responsable de algo que pasó. Y el agente del FBI, que me quería atrapar desde el principio, me dice que, para salvar a mi equipo y evitar que vayan a prisión, hay algo en particular que quiere que le haga a alguien. Así que yo no tengo alternativa, porque quiero salvarlos a todos, y entonces lo hago. Pero al mismo tiempo, estoy muy enojado con Harlee, el personaje de Jennifer, por delatarme, por ser una delatora, y no haber venido a hablar conmigo, porque yo hubiese encontrado la manera de solucionarlo, porque mi personaje es muy hábil para manejarse en el departamento. Sé qué cosas puedo hacer y evitar ser atrapado, y también sé qué cosas no puedo hacer. Además tengo buenos amigos en Asuntos Internos y puedo hacer que hagan la vista gorda. Así que eso está pasando, yo estoy enojado por eso. Pero luego está eso de que tengo que encontrar a un tipo muy peligroso y hacerle algo, algo que el FBI quiere que le haga. Y entonces luego él se viene en contra nuestro, mío y de Harlee, de una manera muy brutal y despiadada, y eso da origen a una serie de acciones y represalias que continúan hasta el final.

PERIODISTA: La relación entre Woz y Harlee es muy complicada, y obviamente ahora es aún más complicada porque la verdad salió a la luz. ¿Cómo se desarrolla la relación en la segunda temporada?

RAY LIOTTA: Pasa un tiempo hasta que Harlee y yo nos reconciliamos. Porque ella me había delatado y se sentía culpable, y yo me imaginaba que ella era la delatora desde el principio, al punto de llegar a apuntar con una pistola a alguien que se supone que yo quiero mucho. Así que yo estoy enojado con ella y ella está enojada conmigo y con lo que estoy haciendo, pero luego por una serie de incidentes, comenzamos a amigarnos otra vez. Todo el equipo se une, porque se había fragmentado debido a un trabajo que habíamos hecho y que salió muy mal, espantosamente mal. Y ahora en los primeros episodios, nos estamos uniendo, porque nos damos cuenta de que todos están volviéndose en contra nuestra y lo único que nos queda somos nosotros, el uno al otro. Pero cuando pienso que nos estamos volviendo a unir, dos de ellos deciden que ya no quieren vivir ese tipo de vida porque lo que yo hago es demasiado intenso y va más allá de lo que podría considerase indebido así que se van. Pero lo que pasa es que se van y se involucran con gente que se mete en serios problemas. Y la única manera en la que pueden salir de esos problemas es volver a mí, y por supuesto yo los acepto porque quiero a mi gente y realmente para mí son mi familia, aparte de mi esposa. Mi hija se había suicidado y mi hijo es baleado en este episodio, así que eso me impulsa a querer atrapar a quien le disparó — y filmamos una escena el viernes en la que yo me pongo como loco.

SHADES OF BLUE — Season: 1 — Pictured: Ray Liotta as Bill Wozniak — (Photo by: Jeff Riedel/NBC) SHADES OF BLUE — “False Face, False Heart” Episode 103 — Pictured: Ray Liotta as Bill Wozniak — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)

PERIODISTA: Una cosa que me gustó mucho de tu interpretación en la primera temporada es que, aunque él es un hombre de muchos secretos, uno puede ver que eso le pesa. Y en cierto sentido, es casi como la segunda temporada, muchos de esos secretos salen a la luz. Así que ¿dirías que es un hombre diferente en esta temporada?

RAY LIOTTA: No, no está más aliviado. Lo que me pesa y el gran secreto de ser bisexual — que yo ni siquiera lo veo como bisexual, a mí me gusta verlo como alguien que tiene fuertes apetitos — y no sé si eso es esquivar el bulto, pero así es como lo veo. Eso sale a la luz y eso realmente le pesa. Porque alguien que no me quiere revela el secreto y mi esposa me abandona, de modo que, personalmente, emocionalmente, estoy destrozado. Pero hay un hombre malvado haciendo cosas feas, algunas a mi familia, y mi personaje es el tipo de persona que “si te metes conmigo yo te la voy a devolver con el doble de fuerza”.

PERIODISTA: En tu opinión personal, ¿crees que Woz es un buen hombre?

RAY LIOTTA: Es un buen hombre que hace algunas cosas malas. Sí. Yo creo que, básicamente, es un tipo con el que te podrías sentar a tomar una cerveza y sentirte cómodo, pero si le haces algo malo o algo que lo enoja, es muy rápido con la pistola, rápido con los puños. Estuvo en el Cuerpo de Marines, es un hombre de la calle, realmente.

PERIODISTA: ¿Te ha gustado interpretar este personaje en comparación a los demás personajes que hiciste en tu carrera?

RAY LIOTTA: Bueno, lo que me encanta de esto es que — como los guionistas son tan buenos, siempre le están agregando otra capa de interpretación o diferentes aspectos para incorporar al personaje, especialmente al mío. Por ejemplo, hago algo espantoso e inmediatamente después, salvo a un perro. Mucho está en el guion y en lo que puedes hacer. Hicimos trece episodios y acabamos de filmar otros trece. No es una serie procedimental, en el que hay una historia que empieza y termina en cada episodio, en la que no importa si la ves en su primera temporada o en la décima, es siempre lo mismo. Esta serie se desarrolla continuamente y, debido a eso, puedes añadir capas e interpretar a un ser humano completo, si haces bien el trabajo. Todo es cuestión de hacer bien el trabajo preliminar.

PERIODISTA: Anna Gunn se incorporó al reparto. ¿Cómo encaja ella en todo esto y cómo es trabajar junto a otra actriz formidable?

RAY LIOTTA: Ella es como mi primera Harlee. Estaba en mi grupo y luego quiso subir en el escalafón — a diferencia de mi personaje, que está contento en donde está — y ascendió a capitana. Y ahora es candidata a alcaldesa. Pero la gente con la cual está asociada es turbia, y comienza a tener problemas y acude a mí para que la ayude, y luego yo acudo a ella para que me ayude a mí, pero nos damos cuenta de que ambos hemos avanzado y nos hemos alejado de la relación que teníamos. Ahora estamos por rodar los dos últimos episodios y no diré qué es lo que va a pasar, pero sí les puedo decir que no terminamos amigos.

PERIODISTA: ¿Cómo describirías a tu personaje en quince segundos?

RAY LIOTTA: ¡Uy Dios mío! Es un hombre de familia muy intenso y nervioso.

PERIODISTA: ¿Qué puede esperar el público de esta nueva temporada? ¿Es más descabellada?

RAY LIOTTA: Sí. Creo que nunca adivinarán lo que va a pasar. Cada vez que leía un guion, el guion nuevo, decía, “Dios mío, es increíble esto que pasa ahora”. Los guiones nos llegan a último momento, pero lo bueno de eso es que — es porque trabajan mucho para mejorar y agregar cosas en cada episodio. De modo que es algo bueno y malo al mismo tiempo. Pero mantendrá al público en vilo, sin duda, y se quedarán pensando qué va a pasar y nunca lo van a poder adivinar. Porque yo pensaba, claro, vamos a hacer esto y luego aquello, y de repente se produce un giro totalmente inesperado. Y creo que eso es una cosa que pasa, especialmente en el mundo de la televisión, particularmente en la televisión abierta, y es que es muy predecible y uno sabe exactamente lo que va a pasar, en cambio esto es más parecido al cable, en donde se extienden al máximo los límites de lo posible.

PERIODISTA: Si uno quisiera ver Shades of Blue un episodio tras otro, ¿cómo debería prepararse para ese atracón? ¿Debería encerrarse en la habitación durante un fin de semana?

RAY LIOTTA: Sí. Si tienen trece horas, sí. Es una de esas series en las que quieres ver el próximo episodio. No es que uno se proponga la tarea de ver la serie completa, es — por lo que yo veo — que un episodio te atrapa y al final de ese episodio, hay una situación de suspenso que te hace querer ver cómo sigue en el otro episodio. Y luego ese termina con otra situación de suspenso que te hace querer ver el que sigue. La manera en la que lo hacen hace que el público quiera ver lo que va a pasar, lo que lo convierte en la serie perfecta para ver de una sentada.