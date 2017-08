Santa Tecla Unidos: vamos a detener este proyecto privatizador y mercantil

David Martínez

@davidmar2105

Habitantes de Santa Tecla aglutinados en el movimiento “Santa Tecla Unidos”, junto a la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), exigieron al alcalde de la ciudad Roberto d’Abuisson, que explique a la ciudadanía el plan que ejecuta en el complejo deportivo El Cafetalón; al mismo tiempo, advirtieron que si intenta talar un tan solo árbol lucharán por detenerlo.

Aseguraron que dicho proyecto tiene una finalidad privatizadora y mercantil, puesto que en el plan “maestro”, como le denomina la administración municipal, contempla una serie de acciones en la que introduce empresas privadas y hasta el cobro de ingreso al recinto. “El Cafetalón no es una finca privada para que el alcalde venga a destruirla. Vamos a hacer que detengan este proyecto, pues no puede haber un usufructo, ya que es un bien público. Lo que está haciendo el alcalde es un acto ilegal y podemos procesarlo por actos arbitrarios. Vamos a detener este proyecto privatizador y mercantil que quiere hacer el alcalde con El Cafetalón”, indicó Luis González, representante de la UNES.

Lo que el alcalde pretende, aseguran, riñe con el comodato dejado por su antiguo dueño, por lo que la familia Dueñas puede tomar acciones contra el mismo edil. Y es que en el plan maestro tiene previsto construir canchas de Basketball, ampliar la cancha que antes era utilizada para softball, para convertirla en una de béisbol y dársela a un ente privado como la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), quienes privatizarían dicho terreno.

Por ello, hacen un llamado a la población, en general, para que defienda este patrimonio de la ciudad, que por años ha visto pasar generaciones de jugadores de fútbol, específicamente, y algunos hasta han triunfado en grandes ligas.

“Ya se comenzó la primera acción del proyecto, lo que queremos es que la gente tenga uso irrestricto de este parque. Él no ha consensuado, y está haciendo un usufructo de este predio. Va a poner “foodcourt”, va a destruir el medio ambiente del lugar. Por eso es que hacemos un llamado a la población a que se una a la lucha de defender este parque”, indicó Wenceslao Gómez, miembro de Santa Tecla Unidos.

Expresaron que la municipalidad no ha pedido permiso alguno, ni a la OPAMSS ni al Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de dicho plan, por ello es que hay razones para detener la obra.

Antena de la discordia

Pero este no ha sido la única polémica que ha tenido en el ojo crítico a la administración de Roberto d’Abuisson, pues los habitantes de la residencial San Rafael exigieron que se quitara una antena telefónica que les perjudicaría en su salud.

Fue hasta que el Ministerio de Obras Públicas dio la orden que la quitaran, puesto que la municipalidad dio permiso que se instalara en un predio que pertenece a esta cartera de estado, y fue así que los habitantes ganaron la batalla.