Sancionarán a quienes se nieguen a integrar Organismos Electorales Temporales

Yanuario Gómez

Con la finalidad de garantizar que los ciudadanos, sin afiliación partidaria, convocados para conformar los Organismos Electorales Temporales (OET) cumplan con su compromiso y no se retrase o impida la conformación de los mismos, los diputados acordaron ayer, durante la sesión plenaria, reformar los artículos 113 y 242 del código electoral.

Las modificaciones fueron avaladas con 63 votos a favor por parte del pleno legislativo. Mediante estas, quienes sean convocados para conformar las Juntas Electorales Municipales (JEM) y Juntas Receptoras de Votos (JRV), y se nieguen sin causa justificada a desempeñar dichos cargos, serán sujetos a sanciones y restricciones.

La reforma al 113 va encaminada a establecer el mecanismo que permitirá comprobar la participación de los ciudadanos, a quienes se les confiera el cargo de algún organismo electoral, de vigilancia temporal o permanente, se les otorgará permiso con goce de sueldo en sus tareas laborales durante el período que duren las elecciones.

La segunda modificación se aplicó al artículo 242 y tiene como finalidad aumentar las sanciones de $25 a $114.28, por negarse sin causa justificada, a desempeñar cargos en los OET; de no cancelar la multa en el plazo establecido, el involucrado podría ser sujeto por orden del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de restricción migratoria, así como de otra índole, como dificultades en la petición de antecedentes penales y policiales, reposición, renovación y modificación de Documento Único de Identidad (DUI) y refrenda de Licencia de Conducir, todo esto mientras no cancele la multa establecida.

Estas restricciones durarán un máximo de tres a cinco años, según el tipo de elección en que se haya impuesto la sanción.