San Salvador prohíbe matrimonio infantil 

El alcalde de San Salvador Nayib Bukele presentó una iniciativa ante el Concejo Municipal para prohibir matrimonios con menores de edad en toda la ciudad capital, medida que fue aprobada con 12 de los 14 votos del Concejo. Si bien es cierto que el Concejo de San Salvador no está facultado para derogar el artículo 114 del Código de Familia, “esta no es una derogación de ningún artículo, sino que se está efectuando una acción positiva con base en la Constitución de la República, que está por encima del Código”, explicó el edil capitalino en sus redes sociales.

De igual manera, la medida busca cumplir la Convención de los Derechos del Niño, de la que El Salvador es firmante, y se vuelve ley de la República, por encima del Código y aplicando las leyes especiales, como la LEPINA. Asimismo, Bukele informó que se ha ordenado que al Registro del Estado Familiar de San Salvador no se inscriban matrimonios de este tipo, ni de ningún notario de la República.

“Por lo tanto, el acuerdo municipal no solo cumple con la ley, sino que pone a San Salvador a la vanguardia de la eliminación del matrimonio con menores de edad”, explicó Bukele. Esta semana, organizaciones defensoras de derechos del niño, niña y adolescentes explicaron que el matrimonio de personas menores de 18 años de edad es una oportunidad para que el agresor quede impune en delitos como la violación. Ante esto, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Nacional de la Juventud y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que se acompañaron de entidades como Visión Mundial, Plan Internacional, Fundación EDUCO y Save The Children, mostraron su preocupación y recordaron que en caso de no hacer la modificación implicaría generar impunidad para los agresores sexuales.

Motivo por el que nuevamente hicieron el llamado a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, para que legislen sobre la prohibición sin excepción de matrimonios infantiles o uniones tempranas. Mismos que aprobaron de manera parcial un dictamen, que no tuvo el acompañamiento del partido ARENA, puesto que no apoyan la medida impulsada por el partido FMLN, GANA y PDC.

Y es que la semana pasada, ARENA y el diputado Rodolfo Parker del PDC, fueron los únicos en la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa que se opusieron a aprobar un dictamen favorable, para modificar el artículo 114 del Código de Familia, para eliminar el último inciso que permite el matrimonio infantil.

“Los matrimonios infantiles constituyen una violación de los derechos de la niñez y de la adolescencia y, en particular, de los derechos de las niñas y adolescentes mujeres, quienes despojadas de su infancia, se transforman en esposas y madres, sin contar con la madurez ni el discernimiento necesario para aceptar y entender lo que el matrimonio significa e implica”, establecieron las organizaciones. Además, afirman que la actuación genera graves violaciones a la integridad de las menores y les expone a mayor vulnerabilidad física, psicológica y legal. “Hacemos un llamado a las señoras diputadas y señores diputados que integran la comisión para que, a la brevedad, emitan un dictamen favorable a la prohibición, sin excepción, del matrimonio infantil en El Salvador”.

A juicio de los organismos, la excepción contenida en el inciso final del Artículo 14 del Código de Familia ha sido manipulada para habilitar el matrimonio entre violadores y niñas y adolescentes, víctimas de delitos contra la libertad sexual. Según datos de las entidades, en 2016 se reportaron 11,198 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años; las Juntas de Protección atendieron 2,955 casos por presuntas amenazas a la integridad sexual de niñas, niños y adolescente.

Asimismo, la Fiscalía General de la República reportó 5,112 niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual, durante el periodo de enero 2016 a marzo 2017. Además, entre 2013 y 2015 uno de cada tres embarazos han sido en adolescentes. Según el estudio de Maternidad y Unión en niñas y adolescentes, 7 de cada 10 es casada antes de ser madre; y 5 de cada 10 informan ser víctimas de algún tipo de violencia dentro de la unión. Razones por las que las organizaciones piden poner fin y eliminar prácticas sociales como el matrimonio entre personas menores de 18 años y adultos que vulneran sus derechos, a través de la derogatoria de las disposiciones que lo habilitan.