Salvadoreño ofrece sistema para facilitar procesamiento de votos

Por décadas El Salvador ha utilizado un proceso “engorroso, que consume mucho tiempo y sobre todo da margen a fraude y errores en el conteo de votos en las elecciones”. Con el fin de mejorar el proceso, la empresa AFILON presentó la aplicación R-Vote, diseñada para facilitar el procesamiento de voto cruzado y las marcas preferenciales, basadas en la actual legislación salvadoreña.

El salvadoreño Carlos Vela, consciente que ningún cambio es fácil y que el país merece “la tecnología del futuro no la del pasado” busca la licitación para poner en marcha el sistema en las próximas elecciones de alcaldes y diputados y que “no se repitan situaciones como la de la última vez”, debido, en gran parte, a una resolución inapropiada de la Sala de lo Constitucional.

En las elecciones legislativas y municipales pasadas (2015), el Tribunal Supremo Electoral contrató diferentes empresas para la captura y transmisión de resultados electorales. Debido a fallas en el sistema y al poco tiempo para la implementación del voto cruzado, el TSE no logró difundir los resultados el mismo día, sino meses después.

“No se pueden obtener diferentes resultados si se está repitiendo lo mismo. Por más que se modernice la ineficiencia siempre sigue siendo ineficiencia y una modernizada es peor todavía”, señaló Vela, presidente de AFILON.

R-Vote, considerado por algunos sectores en Estados Unidos como el más avanzado en el área de tecnologías, busca cambiar la forma “arcaica” en que se realiza el proceso, en las próximas elecciones de diputados y alcaldes.

Es un sistema lógico por lo que el usuario no debe ser entrenado. Según el salvadoreño, el sistema elimina errores humanos que pudieran ocurrir en el proceso de asignación de votos fraccionados a los diferentes partidos y candidatos.

“Al cerrar las urnas, comienza el conteo de votos en las JRV, se cuenta el número de papeletas escrutadas, faltantes, entregadas, e inicia el trabajo de R-VOTE. Se ingresan los datos de los oficiales de la mesa, y se validan con su DUI en cada proceso para asegurar la autenticidad. Luego se ingresan los totales de votos, dos veces según cada categoría. El sistema muestra los totales y se verifican con los integrantes de la mesa. Después se ingresan los votos por partidos, preferenciales y cruzados, donde R-VOTE calculará los totales y fracciones por partido y candidato simultáneamente…”, informó la fuente.

Los resultados de R-Vote son auditables a nivel de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), previniendo el fraude y los errores, contribuyendo a la transparencia. De igual forma, permite que el votante continúe expresando sus preferencias en una boleta de papel de acuerdo a la costumbre.

Al cierre de los centros de votación se usaría un dispositivo digital para captar y transmitir electrónicamente los resultados de sus conteos. “R-Vote proveería una imagen de las transmisiones al instante para que juntas receptoras de votos cotejen la información transmitida con sus actas”, explicó en la presentación del sistema.

Corea presenta a TSE equipo técnico para elecciones

Un grupo técnico enviado desde Corea presentó hace unos días, a los magistrados TSE las máquinas transmisoras y receptoras de documentos, que serán donadas para agilizar el proceso en las próximas elecciones municipales.

El TSE ordenó la producción de los escáneres luego de conocer en detalle el proceso y programación específica de los 1,800 que se utilizarán en la transmisión de resultados preliminares. Se espera que la entrega sea en septiembre para hacer la preparación en octubre y las pruebas en noviembre de este año. Vela expuso que los coreanos están resolviendo un problema que no existe. “Lo que resuelve los escáneres coreanos es la transmisión, el problema que tuvo El Salvador no fue de transmisión, hubo problemas en la mesa… me pueden aducir que la tecnología coreana es superior, pero la verdad es de 1956… Es una cuestión que no entiendo”, dijo.

“Quiero que El Salvador sea un ejemplo internacional de elecciones eficientes y transparentes. Lo que nos están dando los coreanos es gratis y estoy muy agradecido pero no es el problema que tenemos. Hasta donde van a llegar los coreanos en darle solución a eso que, cada vez exige más el tribunal”, agregó.

A la vez indicó que espera “que si los coreanos van a ser receptores de todos los conocimientos de los técnicos salvadoreños, no tengan derecho a licitar en un futuro cercano.