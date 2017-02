El Salvador: Espionaje en la empresa privada, distractor absurdo de la derecha para hablar de democracia

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de EL Salvador, períodos 2012-2015 y 2015-2018*

El espionaje es la práctica y al conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos o información confidencial para determinados fines, la derecha lo usa para perseguir a la izquierda o atacar a la izquierda asustando con el petate del muerto, hablando de poder total y de atentado a la democracia, aparentan asustados e indignados y piden un recomendable para el Fiscal General de la Republica para que investigue los hechos denunciados; el frente esta totalmente de acuerdo en la investigación y es la fiscalía la que tiene el monopolio de la investigación del delito, por tanto, el recomendable es irrelevante.

La palabra espionaje proviene del término en francés espionagge, tiene sus raíces léxicas compuestas por el verbo speculari (mirar desde arriba, observar) y el sufijo age proveniente del latín y cuya escritura en castellano se transforma en aje, este sufijo suele dar diferentes significados como pertenencia o relación.

Según la definición de la Real Academia Española, el significado de esta palabra refiere a la acción de espiar. Es la actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva. Esta actividad tuvo su auge en la primera y segunda guerra mundial en la cual lo métodos utilizados fueron la infiltración y la penetración.

La infiltración es la técnica utilizada para introducir unidades propias en las filas del contrario o blanco, para que suministren información de interés inmediato o potencial sobre las actividades, capacidades, planes, proyectos, etc. del contrario. También podría decirse que es la acción que consiste en la utilización de una persona, conocida como topo, cuyo cometido básico es ganarse la confianza de aquéllos que poseen la información para tener acceso a la misma.

Me pregunto será que la empresa privada(FUSADES; CAMARA DE COMERCIO) será tan fácil penetrarla en su intimidad para saber qué es lo que hace, no deja de ser absurdo creerlo y venir a decir que en su interior se ha encontrado aparatos para espiarle es como creer que están dormidos y que son inocentes en el cuido de sus instituciones; quien tendrá interés de investigar a la empresa privada, todo mundo sabe lo que hace y en función de que lo hace; me parece un distractor absurdo de la derecha para hablar de los atentados a la democracia y además un distractor de los principales temas de país.

En estos temas siempre sale Venezuela, la derecha tiene síndrome de persecución, pareciera que son mansas palomas y que están preocupados por la democracia, dicen que es persecución política y nadie ha investigado hasta ahora, es decir, utilizan el tema del espionaje para hacer política barata y señalar al gobierno de ser el responsable de tales hechos.

La penetración es la técnica que consiste en lograr la colaboración consciente o inocente de un miembro de la organización o grupo contrario con el fin de que proporcione datos e información confidencial del grupo al que pertenece. Generalmente, esta actividad se realiza de forma encubierta y emplea personas reclutadas que han sido persuadidas para trabajar en secreto en contra de su propia organización por diferentes motivaciones: ideológicas, económicas, morales, religiosas o personales. ¿Será que la empresa privada es tan fácil de que un miembro de su misma institución se vuelva agente de espionaje del enemigo o de un extraño?

Para el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, hay espionaje y acoso político con micrófonos encontrados al interior de FUSADES; se ha expresado diciendo: “si con el micrófono de Fusades nos sorprendemos, con el micrófono de la cámara nos indignamos, ya con el micrófono en la ANEP nos enfurecemos” (Solórzano, 2017).

Lo que hace la derecha salvadoreña y particularmente ARENA con FUSADES, la ANEP y la Cámara de Comercio con el famosos espionaje es campaña política para seguir con su guerra mediática, con su ataque mediático al gobierno como parte del Golpe Suave dirigido a los gobiernos progresistas y revolucionarios de la América Latina, quieren verle la cara al pueblo dándosela de víctimas, de ser perseguidos políticos, eso es una burla a la inteligencia de la gente, con eso no engañan a nadie.

En sesión plenaria ordinaria No 82 de fecha 26 de enero de 2014, el Diputado Rodolfo Parker del PDC presento pieza de correspondencia solicitando un recomendable para que la FGR investigue hechos de espionaje en FUSADES, esto provocó un gran debate en el que se enfrentó posiciones de derecha e izquierda, que se expresan en los casos siguientes.

Para el diputado Rodrigo Ávila de ARENA, “lo que estamos viendo es un espionaje político totalmente evidente. Si ha existido el atrevimiento de colocar micrófonos, qué otras cosas se pueden estar haciendo, que son intangibles para las víctimas, como las escuchas telefónicas, por ejemplo… Es un delito grave que nos tiene que llamar la atención”. Esto provocó reacciones.

Sin embargo, según Jacqueline Rivera diputada del FMLN “Afirmar que hay espionaje político es grave, porque si se denuncia y no se le da la información a la Fiscalía se convierte en cómplice. Estoy de acuerdo en que el tema del espionaje hay que investigarlo y el Fiscal sabe lo que tiene que hacer, pero no estoy de acuerdo que el tema se traiga a la Asamblea Legislativa, porque es delicado” y no es competencia del primer órgano de Estado.

La propaganda política de la derecha por desprestigiar al gobierno va a seguir, ya estamos en campaña política, la derecha está desesperada porque mucha gente no le cree lo dicen las encuestas, lo que dicen no se corresponde con la realidad y el pueblo ya derroto el miedo, esta estrategia ya fracasó, es mejor trabajar en la solución de los problemas de la gente.