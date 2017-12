El Salvador: Elecciones 2018, novedades y desafíos para la democracia

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez,

sociólogo y diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador,

períodos 2012-2015 y 2015-2018.

Las elecciones de diputaciones a la Asamblea Legislativa y a las 262 municipalidades se desarrollarán el 4 de marzo del año 2018 y estas revisten una importancia fundamental para el futuro del país dado que dependiendo de ese resultado se perfilarán los resultados de las elecciones presidenciales del 2019, es decir, hay que ver la batalla 2018 pensando en el 2019.

Para estas elecciones existen muchas novedades entre las que se pueden mencionar: Organismos Electorales Temporales (OET: JED; JEM y JRV) sin afiliación partidaria, los vigilantes de los Partidos Políticos en cada JRV deben ser del municipio, la cantidad de electores por cada JRV debe ser de 600, 100 más que en las elecciones del 2015; las capacitaciones electorales para los OET son responsabilidad del TSE y se irán integrando facilitadores propuestos por los partidos políticos siguiendo un perfil idóneo para ello.

En estas elecciones se tendrán 1,595 centros de votación, de los cuales el 80% será en infraestructura cerrada, “los centros de votación que se van a ocupar van a estar regidos por un convenio con el Ministerio de Educación y se utilizarán de manera preferente los centros educativos nacionales”. La cantidad de JRV disminuirá de 10,621 del 2015 a 9,497 para el 2018 por el aumento de electores en cada una. Esto permitirá ahorros financieros al Estado.

Por primera vez todos los partidos políticos han hecho elecciones internas para definir sus candidaturas a diputaciones y concejos municipales como parte del ejercicio de democracia interna de los mismos atendiendo a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, una reforma a la Ley de Partidos Políticos y de acuerdo a los estatutos de cada partido y en el que se le consideran todos los derechos y deberes a la militancia de los mismos.

Otra novedad para estas elecciones es que los partidos políticos y demás contendientes deberán transparentar las finanzas para sus actividades proselitistas, por cuestiones de trasparencia y evitar actos de corrupción tanto de entidades públicas como privadas, cada partido deberá tener un libro de contabilidad de ingresos y egresos de tal manera que si un ciudadano pide información pública al respecto, esta debe darse siguiendo los requisitos de la reforma respectiva.

Ahora los desafíos son muchos, cada partido y candidato contendiente debe hacer propuestas concretas y una campaña de altura, debe evitar hacer promesas y no cumplir, debe plantear alternativa de solución a los problemas y no hablar de los defectos personales de sus contendientes, debe demostrarse capacidad, honestidad y compromiso de trabajar por el país, el discurso debe ir enfocado a solucionar los problemas y no solo señalarlos.

El TSE deberá capacitar con eficiencia a todos los OET y principalmente a las JRV para que el día de las elecciones se haga un trabajo eficiente y que se respete la voluntad popular, que no nos ocurra lo que está pasando en Honduras aprovechando la correlación de fuerzas a favor de la derecha en el Organismo Colegiado (TSE) provocada y confeccionada por una decisión de la Sala de lo Constitucional al destituir al magistrado Ulises Rivas, el pueblo y el FMLN no permitirán volver a los tiempos de fraudes de la década de los 70 y 80.

Un aspecto importantísimo del proceso electoral es la correcta preparación de los integrantes de JRV para que cada quien conozca, comprenda y aplique correctamente sus funciones el día de las elecciones y que además se permita el ejercicio del sufragio atendiendo a las reglas establecidas y que el escrutinio final en mesa se haga de manera correcta, que se transmita de manera eficiente y no se alteren bajo ninguna circunstancia los resultados electorales, eso fortalecerá la democracia y al sistema electoral que para muchos ya quedó obsoleto.

Capacitar y acreditar correctamente a los miembros de JRV es un reto que debe cumplirse sin ningún atropello a las propuestas de los partidos políticos y a lo establecido en el Código Electoral cuando los partidos no cumplan, los facilitadores electorales deberán explicar con mucha claridad el antes, durante y después del proceso electoral, pero además hacer muchos ejercicios prácticos del llenado de actas para evitar inconsistencias como las del año 2015.

Hoy tenemos un pueblo y una ciudadanía más informada a pesar del manipuleo mediático de la derecha, la gente reconoce que partidos y que candidatos proponen cosas que son posibles de hacer, hoy la gente reconoce quién trabaja para el pueblo y quién utiliza al pueblo para llegar al poder, hoy la ciudadanía comprende qué servidor cumple sus ofertas y plataformas electorales y quién no, la gente sabe quién se roba el dinero y quién lo invierte en obras sociales.

Esta próxima legislatura deberá elegir nuevos magistrados de la CSJ y especialmente de la Sala de lo Constitucional y deberá hacerse atendiendo a profesionales del derecho que cumplan y respeten la Constitución en la práctica, que no sean serviles al imperio o a la burguesía oligárquica, que no respondan a intereses del gran capital o del partido ARENA como los de ahora, o a intereses oscuros o a poderes fácticos, deben ser personas honestas, capaces y responsables con el país; que no generen ingobernabilidad, que no bloqueen las finanzas del Estado, que no golpeen la institucionalidad del Estado, que respeten la independencia de poderes y que no se crean que están por encima de la ley.

Los próximos gobiernos municipales deben trabajar por avanzar en la transformación social de los municipios como lo están haciendo Miguel Pereira en San Miguel con su agenda social y sin corrupción en la gestión municipal; como lo hace Sergio Solórzano en Moncagua San Miguel, como lo hace Simón Paz en Mejicanos, Enris Arias en Comacarán, David Barahona en Jiquilisco, Rubén Benítez en el Divisadero, Morazán, por mencionar algunos.