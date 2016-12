Salario y pensión mínima: Sucesos 2016

Febrero

Salario y pensión mínima

Presentan propuesta para la reforma al Sistema de Pensiones

La Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Pensión de los Empleados Públicos (INPEP) presentaron, el 23 de febrero, oficialmente, la Propuesta para la reforma del sistema de pensiones.

Marcos Rodríguez, Secretario de Transparencia y Anticorrupción, explicó que solo en Chile y en El Salvador se tiene una administración de pensiones completamente privada. No obstante, el funcionario consideró que esta reforma no solucionará todos los problemas que tiene el país en materia de pensiones.

Andrés Rodríguez Celis, presidente del INPEP, afirmó que el sistema público no es sostenible en el tiempo y debe ser reformado, ya que el Estado no recibe cotizaciones y debe pagar a los pensionados del sistema público, porque las AFP’s no dan los beneficios que el Estado ofrece.

“Esta es la principal diferencia con las AFP’s, que ellos ofrecen una pensión hasta que duren sus ahorros, ¿pero qué pasa después que se han terminado esos ahorros? Las AFP’s no vuelven a dar pensión. El estado, por su parte, tiene el artículo 50 de la Constitución donde se le obliga a pagar pensión”, consideró Rodríguez Celis.

ARENA obstaculiza al Presidente Sánchez Cerén

Medardo González, Secretario General del FMLN, reiteró el compromiso de su partido por garantizar una pensión digna para los salvadoreño y salarios dignos para la clase trabajadora.

“ARENA está haciendo todo lo imposible para que las cosas no salgan, porque por un lado, ellos están comprometidos con los dueños de las AFP´s, con esos señores que se han quedado las ganancias durante 14 años, y por otro lado, están tratando de impedir al gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén”, concluyó González, el 16 de febrero.

Entre tanto, el FMLN impulsó una jornada de información con el fin de compartir con la población las propuestas gubernamentales en temas sensibles como el salario y el ahorro de pensiones.

Según Lourdes Palacios, de la Secretaría Nacional de la Mujer del partido FMLN y Subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, durante estos últimos 18 años, estas cuentas de pensión, les han generado ganancias a los empresarios en una cifra de mil 400 millones de dólares aproximadamente, y esto ha sido solo por administrar el dinero de los ahorrantes.

Las pensiones fueron privatizadas en 1998, sin los votos del partido FMLN, el proceso fue impulsado a iniciativa del partido ARENA, que contó con los votos de los partidos de derecha y el CDC ; lo que permitió que los fondos de ahorro de los salvadoreños que contaban con trabajo formal pasaran a manos empresariales que tienen como objetivo generar lucro y riquezas por sus inversiones.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

PNC captura de militares por caso Jesuitas

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que la noche del 5 de febrero, mediante un operativo, se hizo efectiva la orden de Difusión Roja, emitida por INTERPOL, contra 17 militares vinculados al asesinato de los padres Jesuitas y dos colaboradoras.

El abogado defensor de los militares, Lisandro Quintanilla, confirmó la captura de Ramiro Antonio Vargas y Tomás Zarpate Castillo. El operativo policial se dio horas después que un Juez de Estados Unidos ordenara la extradición a España del Coronel Inocente Montano.

Recomienda a implicados en caso Jesuitas entregarse

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, aseguró que se actuó apegados y en cumplimiento de la Ley, en el tema de los cuatro militares aprehendidos por la PNC. Se refería a Alfredo Benavides, Antonio Vargas, Ángel Pérez Vázquez y Tomás Zarpate Castillo, solicitados por la justicia española por estar implicados en el Caso Jesuitas.

“Mi recomendación a los militares en el caso Jesuitas es que se entreguen a la justicia y que sea ésta la que decida sobre extradición, estamos comprometidos como gobierno a cumplir normas internacionales, hay difusión roja en caso jesuitas para proceder con capturas”, dijo el mandatario el 6 de febrero.

Algunos de estos militares ya fueron juzgados en el país por la masacre de 5 sacerdotes españoles (Amado López, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno e Ignacio Martí Barró) un salvadoreño (Joaquín López y López) y dos colaboradoras (Elba Ramos y Celina Ramos) ocurrida el 16 de noviembre de 1989 a manos de un comando militar. Quedaron en libertad por la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, por los diputados de derecha.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

“Emergencia Ambiental” en Sitio del Niño

Lina Pohl, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), emitió el 20 de febrero un nuevo decreto de “Emergencia Ambiental” en la ex fábrica de Baterías de El Salvador (BAES), en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad, con el propósito de retirar y disponer de las cenizas y escorias con plomo que se encuentran al interior de planta industrial.

Pohl explicó que la medida tiene además el objetivo de la “remediación y mitigación”, ante el deterioro que causó al medio ambiente y la salud de la población, que resultó contaminada con plomo por las emanaciones de la planta de fabricación y reciclaje de baterías con ácido plomo de la Sociedad Baterías de El Salvador, S.A de C.V.

Entre las recomendaciones promulgadas continúa la atención especializada a la población que está expuesta o afectada; así como la pavimentación asfáltica o la aplicación de otras técnicas en un perímetro de 2 mil 500 metros lineales de calles y caminos alrededor de las instalaciones de la fábrica, que se encuentran identificadas con una concentración de plomo en suelos.

Casos de Zika, dengue y

chikungunya a la baja

El reporte del Ministerio de Salud del 20 de febrero destacó una disminución en índices larvarios de las viviendas, lo que coincide con el descenso de los casos sospechosos de dengue, chikungunya, zika y el mismo sindrome de Guillian Barré a nivel nacional.

“El índice larvario, hasta el pasado 13 de febrero, que es la sexta semana epidemiológica, en los 47 municipios priorizados por la Alerta, el 93.2% de los criaderos observados se encontraron al interior de las viviendas y en depósitos útiles, y ahí nuestra reiterada insistencia que este vector (zancudo) es doméstico y debemos luchar contra él dentro de nuestros hogares”, reseñó la Ministra de Salud, Violeta Menjívar.

EDUCACIÓN

Corporación extranjera educará en ciencia y tecnología a docentes y estudiantes

El 22 de febrero, el Ministerio de Educación (MINED) e Intel Corporation firmaron un acuerdo de entendimiento para desarrollar iniciativas educativas que faciliten a los docentes y estudiantes el acceso a las tecnologías.

Dicho acuerdo forma parte del programa Intel Education, el cual une esfuerzos con el programa presidencial “Una niña, Un niño, Una Computadora”, dentro del cual se encuentra la iniciativa Intel Educar, con la que la corporación extranjera habilita herramientas educativas con el objetivo de desarrollar habilidades de enseñanza del siglo XXI a la planta docente del país.

El titular del MINED, Carlos Canjura, consideró que el sistema educativo, en términos científicos y tecnológicos, es uno de los enormes retos que se ha propuesto el Estado, y por ello, ya se han dado pasos importantes en esa dirección; a pesar del déficit que enfrenta el sistema nacional, los procesos y mecanismos han acentuado las condiciones necesarias para asegurar un futuro con mayores niveles de productividad.