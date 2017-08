“Resoluciones de la Sala de lo Constitucional afectan labor en seguridad”: Luis Roberto Flores

@JoakinSalazar

Las resoluciones dictaminadas por la Sala de lo Constitucional la semana pasada afectarán directamente los programas de seguridad y prevención que ejecuta el gobierno, así lo reveló el viceministro de Prevención Social Luis Roberto Flores Hidalgo.

La semana pasada la Sala de lo Constitucional resolvió que existe inconstitucionalidad en el decreto que da vida al Presupuesto General de la Nación 2017, en dicha sentencia la Sala ordenó regular el uso de los fondos del Estado e incluso prohibió la contratación de más personal.

“Las resoluciones tienen un efecto porque dejan paralizadas en buena medida las actividades cotidianas, en ese sentido lamentamos que se estén dando este tipo de hechos. Para poder beneficiar al país, en ningún momento hemos sido irrespetuosos con cada una de las resoluciones se están cumpliendo, pero si afectan”, dijo el Viceministro.

Flores Hidalgo dijo que en general si afectan las decisiones de la Sala de lo Constitucional, “estamos convencidos que al contrario debe de darse más recursos a este tema de seguridad, por la situación que estamos atravesando, es un llamado a todos los actores sociales, para que nos unamos”, agregó.

Asimismo, el viceministro dijo que como Ministerio de Justicia y Seguridad se están analizando todas la inversiones que hay que hacer en el tema de prevención de la violencia y la seguridad.

Hay 100 millones de dólares, para la PNC que el Gobierno gestiona para que se liberen, no obstante todo esto se paraliza.

“Tenemos que comprar recursos, materiales, precisamente para la institución del presupuesto, para poder cumplir el compromiso de Gobierno. La decisión de la Sala afecta para la compra de los implementos, para poder tener dotadas a todas las entidades dedicadas a la prevención y Seguridad”, comentó.

En relación al Plan El Salvador Seguro, el viceministro dijo este cuenta con la contribución especial, que le da un impulso. No obstante, “hay partidas a nivel de Gobierno que tienen que ver con el Plan que también impactan, ya no se puede contratar más personal, para hacer estas acciones, con el desarrollo de sus actividades, cada institución tiene sus propias partidas, quiera se o no afecta”, comentó.

El Viceministro dijo que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se ha hecho un gran trabajo, han avanzado y reducido la mayoría de delitos grandes, se ha aumentado el tema de prevención en comunidades se están organizando más en estos temas. “La reducción significativa de los homicidios ha sido bajo la base, tenemos que tener mucha conciencia, todos los sectores de todo esto, lo estamos viendo cada día en el desarrollo de nuestras actividades, necesitamos más recursos de los que tenemos, el enfrentamiento directo con el crimen y la violencia no es fácil poder enfrentarlo si no tenemos los recursos necesarios”, aseguró.

Finalmente, Flores Hidalgo advirtió que los políticos le hacen mucho daño al tema de prevención y seguridad, al politizar estos temas de país, sobre todo en época electoral, con fines para el voto, motivo por el que instó a que el país se debe sacar adelante, todos sin excepción, dejando a un lado los temas políticos con fines electorales.