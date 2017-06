Reinado de El Salvador 2017

Steven Rosales

@SRosales_H

Las 23 bellas señoritas que concursaron en el certamen demostraron todo lo que aprendieron durante 3 meses que una tendrá la oportunidad de ser la representante en Miss Universo. De igual manera de la mano de Corpobelo que les brindo todos los tratamientos de bellezas adecuados para que las y los jóvenes lucieran impecables al momento de su presentación. Las clases de pasarela, expresión corporal, clases de baile y maquillaje de uno de los patrocinadores MAC fueron unos los aspectos a calificar por parte de los jueces.

Katia Lobos y Miguel Arévalo son los ganadores del reinado de El Salvador, Miss y Mr Corpobelo 2017, ellos representaran al país en los diferentes certámenes que se aproximan a futuro Carlos Jiménez encargado del Reinado nos habla al respecto “Tenemos tres coronas que vamos a entregar nuestro evento Reinado El Salvador 2017, se realizara el 7 de julio en el Teatro de FEPADE esa noche se hará la entrega de las tres coronas”.

Katia Lobos Miss Corpobelo 2017 dijo “Me siento muy contenta, agradecida me he esforzado a los grande, además recomiendo los tratamientos de Corpobelo son muy buenos para ponerse en forma saludable, siempre que tengamos un sueño hay que luchar y perseverar hasta lograrlo” también agregó “Las expectativas son muchas pero estoy firme en mi posición de trabajar duro, si la corona que viene es para mi, saber que he trabajado por ello”.

Miguel Arévalo Mr Corpobelo 2017 declaró “Siento mucha emoción, me había preparado durante meses, siento que valió al pena, al escuchar mi nombre valió la pena todo el esfuerzo que hice, gracias a Dios que me dio la oportunidad soy mr Corpobelo” luego añadió “Tengo muchas expectativas, el concurso me lo han afamado mucho, a futuro si llegara a ganar me espera una larga tarea de disciplina y a representar a El Salvador”.

“Han evolucionado muy bien, el cambio se les nota desde que entraron al concurso pues es un cambio total, no se parecen en realidad a como entraron, con el cambio de imagen y al preparación las chicas y chicos se ven súper bien y cualquiera puede hacer un buen papel” dijo Carlos Jiménez.

El evento será en el Teatro de FEPADE a las 8:00 de la noche, para conocer un poco de la trayectoria de cada una de las participantes puedes buscarlos en la página de Facebook como Reinado de El Salvador, ahí puedes ver el acontecer de todos los participantes.