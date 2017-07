Referencias chilenas AFP

César Ramírez

Hace algunos años Borja Suárez Corujo publicó en Chile el artículo “Lecciones del fracaso del modelo chileno de pensiones (privadas)”, es un análisis detallado sobre el funcionamiento del sistema implementado en aquella nación,- me permito reproducir algunos fragmentos- los puntos destacados son: 1° … la baja cuantía de las pensiones generadas.. 2° la indigencia a la que este nivel de renta condena a los jubilados explicaría también que la edad de jubilación efectiva sea anómalamente de las más elevadas, Borja hace referencia al aumento de edad “legal” y al “efectivo” para hombres y mujeres rondando los 70 años 3° “las supuestas virtudes de la competencia no se han traducido en una rebaja en los costes de gestión de los fondos”… 4° “la tasa de cobertura de la población económicamente activa es baja –sólo un 63%–, lo que se explica por el fuerte peso de la economía informal que deja fuera del sistema a muchos trabajadores.” 5° “una evaluación del sistema desde una perspectiva de género ofrece unos resultados aún más desalentadores” y añade que se utilizan tablas diferenciadas de mortalidad entre hombres y mujeres.

Los anteriores elementos de la nación sureña nos recuerdan la realidad que ahora afrontamos, no obstante también existe un elemento mencionado largamente por nuestros analistas políticos: “la ganancia de las AFP”, en febrero de 2016 la diputada Lorena Peña expresó: “Uno de los principales problemas es el alto costo de las comisiones que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) cobran a los trabajadores por administrar sus ahorros. “De cada $100 que ahorra, $20 se llevan las AFP por comisión”, dijo. “Si yo te doy $100 y de entrada me quitas $20 y colocas $80 al 10%, es ridículo, porque es más lo que me quitan”, dijo la diputada”… sobre ese aspecto parece que las ganancias de las AFP necesitan una revisión.

En general la futura reforma de pensiones debe contemplar esas diferencias o en su caso revisar en profundidad la administración de dichas ganancias.

Cualquiera que sea el caso del futuro de las AFP es evidente que ha colapsado, que no hay fondos para el pago de las pensiones y es una situación extrema económica que necesita urgente solución.

Si desde el año 2001 se iniciaron los préstamos en bonos para pagar pensiones, hasta el año 2015, la cifra de intereses llega a 1,019 millones de dólares como ha señalado la diputada Norma Guevara (10JUL017), es de comprender que no existe salida fácil en esta complicada situación.

La sesión parlamentaria de esta semana intentará llegar a un acuerdo sobre la reforma a la ley de pensiones, cualquiera que sea la propuesta, el Estado es el centro de gravedad sobre los dineros a los pensionados, es el primero que asume los compromisos en caso de fracaso, nadie en su sano juicio puede ocultar esta verdad, así lo demuestra la historia con la quiebra de las instituciones privadas donde el Estado está obligado a aplicar el famoso rescate financiero.

El caso extremo del colapso económico en las pensiones, puede ocasionar serios problemas a miles de ciudadanos, en ese último caso existen también recursos constitucionales.

