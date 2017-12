Reducir el presupuesto podría generar problemas serios

@RosmeriAlfaro

Menos de dos semanas faltan para que finalice el año 2018, y la Asamblea Legislativa aún no ha aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, el cual requiere de una nueva deuda por un monto de $554 millones para cubrir gastos.

Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE), aseguró que de no ser aprobado, se pararían las inversiones, no habría aumento en los escalafones y no se podrían hacer gastos establecidos en función de dinámica de crecimiento.

En ese marco señaló que la austeridad puede llevar a una problemática “mucho más seria” en el marco de crecimiento y desarrollo.

“El Estado debe invertir más y tener más recursos para potenciar proyectos económicos, sociales, ambientales, pero acá no, lo que se busca es reducir más y más el presupuesto, lo cual es totalmente incorrecto”, detalló el presidente del Colegio de Profesionales.

Para el 2018, El Salvador necesita que el gasto público sea eficiente, sin embargo, no se debe aceptar un criterio de austeridad y ajuste fiscal que afecte la economía y el desarrollo social del país, señaló COLPROCE, respecto a la negativa del partido ARENA en aprobar el presupuesto 2018.

De acuerdo con Goitia, la derecha continúa empecinada en reducir el gasto público, aun sabiendo que organismos internacionales han señalado que el presupuesto es muy bajo para dar respuesta al crecimiento y desarrollo.

“El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) ha señalado que el presupuesto planteado por el gobierno para el próximo año es insuficiente. En este país no estamos jugando, esa forma de ver cómo le reduzco al Estado sus recursos, es totalmente inadecuado e inaceptable. El presupuesto debe ser mayor”, indicó.

El vicepresidente de Colproce José Alirio Cornejo pidió a los diputados que “hagan el esfuerzo de ver estos problemas como país, no por cuestiones de votos”.