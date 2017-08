Real Madrid cierra la gira americana con triunfo en los penales

Chicago/dpa

El Real Madrid puso fin a su gira estadounidense de pretemporada imponiéndose el miércoles por la noche en la tanda de penales a un combinado de estrellas de la liga local, en el que fue el último ensayo de los blancos antes de disputar la Supercopa de Europa de fútbol.

La tanda de penales dio el triunfo al equipo español en Chicago, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario en el que Borja Mayoral (m. 59) abrió el marcador a pase de Dani Ceballos, poco antes de que Dom Dwyer igualara para los locales (m. 87).

El encuentro no disipó las dudas sobre el arranque temporada del equipo dirigido por Zinedine Zidane, que no ha logrado imponerse durante los noventa minutos de juego a ninguno de los cuatro rivales a los que enfrentó (Manchester United, Manchester City, Barcelona y MLS All Stars).

“La sensación no es buena. Hay cosas buenas, pero la sensación no.

Si de cuatro partidos no puedes ganar uno… algo pasa. No podemos estar contentos”, reflexionó el técnico francés, cuyas preocupaciones se centran ahora en el United que dirige José Mourinho y en los errores a corregir para poder conquistar el primer título del curso el 8 de agosto en la final de la Supercopa europea que se jugará en Skopje (Macedonia).

Zidane confirmó además durante la conferencia de prensa que el crack Cristiano Ronaldo, que sigue de vacaciones tras jugar con Portugal la última Copa Confederaciones de Rusia, se reintegrará al grupo el sábado, cuando se retomen los entrenamientos tras el viaje de regreso de Estados Unidos.

El Real Madrid se mostró claramente superior al combinado de cracks de la MLS (Major League Soccer) en una noche en la que únicamente le faltó puntería para materializar las incontables ocasiones que dispuso ante el área rival. Alternando en todo momento teóricos titulares con suplentes, Zidane volvió a repartir minutos entre su extenso plantel, mientras enfrente varios viejos conocidos del fútbol español como David Villa o el brasileño Kaká, aprovecharon la cita para demostrar que la clase nunca se pierde.

Inmediatamente después de la Supercopa europea, su primer compromiso oficial, al Real Madrid le espera otro reto de altura: la Supercopa de España a doble partido ante el Barcelona los días 13 y 16 de agosto.