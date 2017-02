Radios comunitarias destacan importancia del medio de comunicación en sociedad salvadoreña

@OscarCoLatino

La Asociación de Radios Comunitarias de El Salvador (ARPAS) organizó el foro denominado “Participación comunitaria en las Radios”, con el que se pretendía destacar la importancia de dicho medio de comunicación en el desarrollo de la sociedad salvadoreña. El foro fue organizado en el marco del Día Mundial de la Radio, el cual para 2017 tiene como lema “La Radio es Usted”.

Al respecto, Karen Ramírez, miembro de Pro-Vida y del Foro del Agua, comentó que para las organizaciones sociales, el medio de comunicación tiene una gran importancia, debido a que permite abrir espacios, no solo a las organizaciones sociales sino también a la población, de expresar sus luchas reivindicativas.

“Otros medios de comunicación no son tan abiertos para los temas de luchas reivindicativas de las grandes mayorías. El monopolio de los grandes medios de comunicación ha hecho que cada día las organizaciones sociales, las comunidades seamos excluidas a tener acceso a estos espacios”, argumentó Ramírez.

De igual forma, Ramírez consideró importante reflexionar sobre los espacios que abren los medios de comunicación a las organizaciones sociales y a la población en general. “Es un derecho que se nos está violentando, ya que la agenda de las empresas de comunicación, son medios de comunicación que buscan fines mercantiles y la agenda de las empresas está ligada a ciertos intereses”, dijo.

Ramírez agregó: “creemos que hay temas que son marginados, en este caso ARPAS ha jugado un papel sumamente importante en nuestro país, lo que ha hecho es abrir espacio a la vigencia del derecho a la comunicación”.

La representante de las organizaciones sociales afirmó que la radio tiene presencia hasta en las zonas más remotas del territorio, ya que en algunos casos, en las comunidades no hay acceso a energía eléctrica, pero sus residentes “tienen radios que funcionan con baterías”.

El 19 de octubre de 2011 la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, día en que las Naciones Unidas crearon la Radio de las Naciones Unidas en 1946.

La idea de establecer el Día Mundial de la Radio nació del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, quien en enero de 2008 solicitó la instauración de esta celebración al Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura.

Fue en noviembre de 2011 cuando finalmente la 36.ª Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio, a propuesta formal del Gobierno de España a través del embajador permanente de España, Ion de la Riva.

En 2012 la Academia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio para promover las celebraciones anuales de este día y así contribuir al prestigio de este medio de comunicación en todo.