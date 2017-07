QUERRAMOS NO EXISTE

Josefina Pineda de Márquez

Escritora y maestra normalista

Lo que pasa es que en el habla popular y aun en entrevistas de TV y radio la palabra QUERAMOS, les parece incorrecta y sueltan el error diciendo (hasta con énfasis)

¡Querramos o no nuestro partido es la mejor opción!

En el ejemplo el verbo QUERER está conjugado en modo subjuntivo y no es querramos sino QUERAMOS.

Estudiemos un poco el Modo Subjuntivo: En este modo la acción verbal es incierta, hipotética, subjuntiva, deseada, no real, posible, Veamos estos ejemplos:

Él no quería que yo comprara este excelente libro.

El verbo subrayado está en Modo subjuntivo y la acción no está concreta. Que yo comprara, no nos dice nada, no tiene sentido.

En el Modo subjuntivo la acción se desprende de un verbo conjugado en otro modo. En el ejemplo la acción de comprar está dependiendo del verbo querer.

En el ejemplo: QUERAMOS O NO NUESTRO PARTIDO ES EL MEJOR.

El verbo QUERER está en Subjuntivo y está subordinado al verbo SER que está en Indicativo.

Sería lo mismo decir:

NUESTRO PARTIDO ES EL MEJOR, QUERAMOS O NO.

Podemos verlo más claro en estos ejemplos:

–Indicativo: Yo almuerzo a la 1:00 p.m.

– Subjuntivo: Quieren que yo almuerce a la 1:00 p.m.

La teoría gramatical es útil para poder encontrar el sentido de algunas expresiones que a veces tienen errores y ni nos damos cuenta y tal vez los más presumidos del saber hasta se burlan o quieren poner en evidencia nuestra ignorancia.

NADA AYUDA MÁS A EXPRESARNOS CON CORRECCIÓN QUE LA LECTURA CONSTANTE DE BUENAS PÁGINAS LITERARIAS, CIENTÍFICAS Y PERIODÍSTICAS.

Un buen escritor sabe que sus páginas escritas deben ser revisadas por lo menos por OCHO EXPERTOS EN CORRECCIÓN GRAMATICAL ORTOGRÁFICA.

En el habla popular se utilizan formas de expresarse muy fluidas y con infinidad de modismos, pronunciaciones diversas que cuando pasa el tiempo toman carta fuerte de presentación y la RAE las acepta y entran, tal vez no por la puerta grande pero entran y se quedan.

Ejemplo del habla de nuestras raíces indígenas, que son LITERATURA porque la belleza que hay en ellos son los cuentos de Salarrué.

De CUENTOS DE BARRO

De nuestro Salarrué.

El más viejo miró el suelo barrioso, donde su sombra le servía de asiento, y dijo después de pensarlo muy duro:

–Semos malos.

Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas, como niños de un planeta extraño.

Hasta pronto.