“Queremos garantizar que nadie se quede con el dinero de los trabajadores”: Lorena Peña

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa Lorena Peña llamó a los trabajadores a luchar por sus pensiones, y evitar que las AFP les quiten la mitad de las cotizaciones, lo cual podría ocurrir si la derecha partidaria aprueba la reforma que promueven las administradoras de pensiones, aseguró.

Peña dijo que su partido ha estado luchando en la Asamblea Legislativa para garantizar que a los trabajadores se les devuelva todo lo cotizado en su vida laboral, ya descontada la comisión por administración, que en la actualidad es del 2%. “Tenemos en primer lugar la prioridad de mejorarle el ahorro y la pensión a los trabajadores, nos queremos asegurar que ni las AFP ni nadie se quede con el dinero aportado por los trabajadores”, afirmó.

Para la parlamentaria, la nueva propuesta de pensiones que las AFP promueven, con el acompañamiento de los partidos ARENA, PCN, GANA y PDC, plantea un incremento de la cotización de parte de los trabajadores, pero también una reducción del monto de la pensión cuando el empleado se haya jubilado.

Según la diputada Peña, la propuesta de las administradoras incrementaría la cotización de los trabajadores al 15%, de los cuales, el empleado solo cotizaría el 8% para su pensión, mientras que el restante 7% irá a la comisión de las AFP y a un fondo común, del que los jubilados no podrán hacer uso sino hasta que cumplan los 80 años de edad.

¿Porqué decimos que lo pierde?. Según su propuesta, si usted se pensiona y vive 20 años, si los hombres sobrepasan de los 80 años y las mujeres de los 75 años les darían algo de ese fondo. Mientras tanto, en esos 20 años su pensión la van a calcular sobre el 8% cotizado, que es menos que ahora, que es del 10.8%. Ese 8% se dividiría entre las 240 pensiones a dar en 20 años”, explicó este lunes en entrevista con canal 10.

Peña señaló que, según las estadísticas, un 60% de los cotizantes no se jubilan y solo reciben una devolución del ahorro, que en este caso sería solo del equivalente al 8% de lo cotizado, mientras que el dinero destinado al fondo solidario lo perderían. “El 60% de los cotizantes pondrían ahí dinero que no se sabe quién lo utilizaría porque ni se los devuelven y al no tener pensión ni los 20 años ni nada, eso se pierde”, aseguró la legisladora de izquierda.

También las estadísticas indican que un 45% de los hombres que se pensionan fallecen antes de cumplir los 80 años y en el caso de las mujeres, un 25% no cumplen los 75 años de vida, por lo que el destino de ese dinero cotizado por los trabajadores durante su vida laboral queda en el limbo porque las administradoras no han explicado qué se hace.

A esto se agrega, dijo Peña, que la gente que gana hasta $600 no va llegar ni a la pensión mínima con esta propuesta de las AFP y el complemento saldría de la bolsa de todos los contribuyentes que pagan impuestos al Estado por cualquier vía. “O sea que de todas maneras el Gobierno va tener que aportar para que llegue a la (pensión) mínima; si sobrevive, los años que le quedan le darían esa pensión”, señaló.

La diputada aseguró que en la reforma propuesta por el Estado también se incrementaría la cotización al 15% y se crea un fondo solidario para los trabajadores, pero con la diferencia que ese dinero, más los intereses devengados por los cotizantes, se le reintegra en su totalidad a cada trabajador retirado, ya sea a través de la pensión o en la devolución del ahorro, en caso que no logre llenar los requisitos para ser un pensionado.

“Lo primero es que todos los cotizantes tendrían una cotización del 15%, es decir, que se le subiría un 1% al empleador y un 1% al trabajador para llegar a tener un 15% de ahorro. De ese 15% un 1.5% sería para la comisión de las AFP y 13.5% sería ahorro del trabajador”, detalló.

Peña dijo que la posición del FMLN es que la reforma de pensiones debe lograr tres objetivos básicos: primero mejorar el ahorro de los trabajadores; segundo, que como resultado de un mayor ahorro, mejorar la pensión de los trabajadores, y tres frenar el proceso de endeudamiento que está afectando al país.

“Esa deuda la pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas y cada día le roba al país recursos para la inversión social en salud, en educación, en infraestructura, en ciencia y tecnología, es decir, el sistema como está actualmente genera una carga que la pagamos todos y que hace que nuestra deuda crezca de forma incontenible y, por otro lado dispongamos de menos recursos para otros programas importantes”, añadió.

De acuerdo con la legisladora efemelenista, con la creación del fondo colectivo, al que se agregará el 5% del presupuesto del Estado, se podrá cubrir las pensiones en curso de pago, los certificados “que se inventaron para la privatización y que se les tuvo que dar a los trabajadores”, servirá para pagar la pensión de los optados y , de igual forma, el pago de los certificados de inversión previsional (CIP). “Se crea un fondo que permite encarar los gastos en materia de pensiones año con año y por otra parte, permite mejorar el ahorro de los trabajadores y tener una mejor pensión, rebajando por otro lado el endeudamiento”, afirmó.

La diputada afirmó que ya se cuenta con una base técnica que es muy importante para tomar decisiones. “Porque si bien el Gobierno había hecho ya sus cálculos actuariales, ahora hemos podido hacer los cálculos de las propuestas de las AFP, que la presentaron sin ningún estudio”, añadió.

Peña advirtió que el país necesita aprobar una reforma en las próximas dos semanas, antes que se presente a la Asamblea Legislativa el presupuesto de 2018, que por ley debe hacerse en la última semana de septiembre. La diputada descartó la necesidad de crear una comisión ad hoc para el tema de las pensiones pues señaló que al final serían los mismos diputados de la comisión de hacienda los que la negarían, pues a estas alturas buscar nuevos integrantes implicaría invertir tiempo para que estos se empapen de todo el tema, el cual requiere de mucho estudio.

A estas alturas, dijo la diputada, ya se han desarrollado unas 20 reuniones de la comisión de hacienda para ver el tema, lo que constituye un gran avance, que debería dar sus frutos. Rechazó, por otro lado, que el Gobierno haya presentado una nueva propuesta de pensiones, como aseveran la AFP y los partidos de derecha.