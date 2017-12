¿Qué tal de friyito?

Nelson López*

ocurrencias@diariocolatino.com

El capitalino

¡Está rico! Yo desde que comenzó lo estoy aprovechando porque ya saqué todas la chumpas y suéteres para poder utilizarlos por los menos uno cada doce horas y después meterlos a lavadora para que queden para el otro año, por si acaso, pero la verdad es que da cólera comprar tanta ropa caliente o sea que abriga… y no ponérsela, hasta chalecos tengo pues y por gusto todo el año.

El Chalateco

Noooohooombreee… yo ya conecté la cocinita eléctrica para el agüita caliente, para bañarme, porque el problema que tengo es la clase de piel; sí, de verdad, es que todo se me enjuta con lo helado y más después de pegarme la bañada a puras guacaladas con esa agua del barril que la dejamos toda la noche serenándose para que esté bien rica, pero con estos friyitos ta yuca.

El Champero

Lo único que se me ocurre es que hay que conseguir buenas colchas de esas que son bien largas, gruesas y peludas para aguantar estos fríos crueles que se han desatado. Ni me importa dormir en esa champa que me dieron en los tiempos del terremoto y que los candidatos, hoy en estos días me le pusieron láminas nuevas y solo me pidieron que votara por ellos el otro año ¡bonitas están! Pero bien heladas se ponen con este clima.

El migueleño

Aquí en San Miguel sentimos que nos estamos congelando, y no es porque uno sea chuco pero ni loco me baño porque siento que voy a caer con hipotermia y de eso en las películas la gente hasta se muere y no vaya a ser. Sinceramente prefiero untarme cremitas olorosas que arriesgarme pero que quede claro, prefiero mil veces mi clima calientito que estar todo tembloroso por ese frío desgraciado que no nos da agua.

La shuquera

Fíjese que desde buena madrugada tengo la clientela pidiéndome el shuco y se me hacen el montón de gentes y todos al mismo tiempo ¡deme el shuco! Y les tengo que gritar ¡aguántese tatita! porque si no es demás, no se callan y lo pior es que ya contraté un chocolatero para que si no me alcanza el shuco les dejo al del chocolate caliente para que termine de atendérmelos a todos. Pero está rico el friyito.