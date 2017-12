Proyecto Proyecto Cultural Sur VancouverCultural Sur Vancouver Bajo los efectos de un delicioso frio se espera la navidad en Canadá y en muchos países del mundo. El gran comercio inicia en noviembre, debido a que los humanos siempre necesitamos un motivo para reunirse lo pudiéramos hacer humanamente, todos los días; “La comunión” tanto con la familia como con todos los que habitamos este planeta y que estén en nuestro entorno. Mas sin embargo tenemos que esperar la Navidad para hacer regalos y sentir que un ser supremos nos posee, La Navidad se torna una confusión, los niños quieren regalos, los padres y familiares están desesperados por cumplir con la tradición de dar a sus hijos, cumplir con su compromiso de padres; para colmo después de semejante sacrificio le damos el regalo en nombre de papá Noel; de esta manera les enseñamos a confiar en un ser que solo existe en historia no obstante está tradición también les ayuda a tener fe en los demás, en un ser que según la historia; que fue un sacerdote preocupado por su gente. Se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en Mira, una ciudad del Distrito de Licia, en la actual Turquía. Era hijo de una familia acomodada y creció bajo los tirantes deseos de sus padres. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el Mar Adriático, mientras que su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira (antigua ciudad licia de la Anatolia Egea, actualmente Turquía). Una peste que invadió a los habitantes de Mira, solucionó su dilema, al llevarse a sus padres, mientras trataban de ayudar a los enfermos de su ciudad. El muchacho, conmovido por la desgraciada situación de su gente ante semejante enfermedad, repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia Mira para vivir con su tío y ordenarse sacerdote, cosa que logró a los 19 años. Más tarde, al morir su tío fue elegido para reemplazarlo como obispo. De él se cuentan cientos de historias, especialmente narrando sus milagros y sus bondades para con la gente pobre. Tal fue la admiración que sintieron por él que se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y Lorena (Francia). Así que sería bueno que de vez en cuando se les explique a los niños él porque de la fe en papa Noel. La leyenda de Nicolás de Bari Pero además, Nicolás tenía especial inclinación por los niños. Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia, que cuenta que un empobrecido hombre padre de tres hijas no podía casarlas por no tener la dote necesaria. Al carecer de la dote, las muchachas parecían condenadas a ser “solteronas”. Enterado de esto, al Obispo, espero que llegara la edad de casarse, y les entrego una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote, quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, que colgaban sobre la chimenea para secarlos. Cuentan que de Nicolás se obtuvieron tantos milagros que su popularidad se extendió rápidamente por toda Europa. Hay cientos de templos en todo el mundo dedicados a su figura. En los países europeos este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, traducido a su lengua (Father Christmas, Père Noël, Babbo Natale), excepto en España y otros países de habla hispana, en los cuales se ha castellanizado la palabra francesa Noël como Noel. La gente no religiosa pensaba que con el transcurso del tiempo y el desarrollo de la gran tecnología estas tradiciones y creencias se cambiarían por otras. Más la tecnología trago la reafirmación de estas creencia, porque ahora la noche del 24 de diciembre los niños no duermen, están frente a su computador mirando por donde va Papá Noel, están preocupados que no termine los regalos antes de pasar por sus casas; les han proyectado un papa Noel, que transita en una gran carrosa tirado por elegantes caballos, con un cargamento enorme de regalos. Ahora la preocupación de los padres es mayor, ya no pueden decirle a sus hijo que no alcanzo a llegar a su casa el Papa Noel, ya los niños si saben que pasó por su casa. Pc=surv y el Nuevo papá Noel, unidos en la diversidad les desea una Feliz Navidad