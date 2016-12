Protección Civil reporta 50% de reducción en personas fallecidas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez, presentó el informe preliminar acumulado del séptimo día de ejecución del Plan Belén 2016 en el Monumento a La Paz, San Marcos.Meléndez hizo ver que en cuanto a los datos acumulados, se advierte nuevamente una tendencia positiva en el rubro de personas fallecidas. No obstante en las cifras de accidentes que se han incrementado en un 19.44%.Hasta este día se reportan 803 emergencias atendidas, entre las cuales está 424 accidentes de tránsito de los cuales resultaron 203 personas lesionadas y 22 fallecidas. En comparación con las cifras del año pasado se tiene una significativa reducción en el rubro de las personas fallecidas, ya que en 2015 se contabilizaron 44 y hasta el momento 22.Además, se tiene 250 personas lesionadas de las cuales 13 niños y 19 adultos quemados con pólvora, 7 por politraumatismos, 34 rescates y 73 incendios.Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil recomendó acatar las medidas de seguridad, ya que la división de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) tendrá diferentes controles vehiculares con el objetivo de detectar a quienes conducen bajo los efectos del alcohol y drogas.El Viceministerio de Transporte (VMT) reiteró a los automovilistas que los niveles de alcohol permitidos por la ley para manejar, son de 0 a 49 miligramos por decilitro de alcohol, pues de conducir con niveles arriba de 50 a 99 miligramos será acreedor de una multa de $57.14; si supera los 100 grados, además de la multa será detenido y trasladado a la delegación policial, por considerase conductor peligroso.Además, los cuerpos de socorro pidieron a la población atender las recomendaciones brindadas, entre estás si viaja a la playa no introducirse al agua después de ingerir alimentos, sino esperar dos horas o más; no introducirse al mar con el agua más allá de la cintura, no dejar solo a los niños en la playa, ya que pueden ser arrastrados por una ola. A la vez, se recomienda antes de salir rumbo a la playa o de paseo, verificar que el vehículo esté en buen estado, conducir a la velocidad moderada, no conducir en estado de ebriedad y atender cualquier indicación de los guardavidas y socorristas.