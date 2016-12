Protección Civil reitera llamado de no dejar solos a niños al momento de manipular la pólvora

Yanuario Gómez

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil Jorge Meléndez, dio a conocer desde las ventas de pólvora en el parque Centenario, el informe acumulado N° 5, desde que inició el Plan Belén 2016 el pasado viernes 23 de diciembre a las 18 horas hasta este día.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil reiteraron el llamado para que los padres y cualquier persona que esté a cargo de un menor, sea prudente y no caiga en excesos de confianza al momento de manipular productos pirotécnicos, ya que en tragedias anteriores, un breve descuido ha bastado para marcar de por vida a los pequeños, víctimas de la irresponsabilidad de quienes deben cuidar de ellos.

La Dirección General de Protección Civil reporta un incremento de incidentes en comparación con la temporada de vacaciones de fin de 2015 cuando se registraron 634 eventos, a la fecha van 700, de los cuales 32 están relacionados a la pólvora, se han registrado 19 adultos y 13 niños quemados, siendo los más afectados menores que oscilan entre las edades de cinco a nueve años.

Según Meléndez, las causas principales de las lesiones por manejo de pólvora son la manipulación de productos pirotécnicos prohibidos como silbadores y morteros superiores al número cinco, que es el de mayor potencia permitido por las autoridades para su comercialización.

Entre las recomendaciones de Cuerpo de Bomberos está no transitar por lugares donde están quemando pólvora, nunca recoger cohetes que no han explotado, no reventar ningún producto pirotécnico dentro de latas o botellas de vidrio, ya que pueden lastimar al estallar.

Otras de las sugerencias es asegurarse que los niños no quemen pólvora dentro de las viviendas, evitar que no lancen estrellitas a los techos o predios, pues esto puede provocar un incendio.

Según el decreto 210 de la ley de Armas y Explosivos es prohibido los morteros con tamaño superior al No. 5, buscaniguas, rocket chino, bombas de mezcal, misil chino, botellita de champán, mina de mar, pelotitas de fútbol, triangulo mortal y destructor.

De acuerdo al informe preliminar, desde que inició este dispositivo hasta este día jueves 29, los casos suman un total de 700 emergencias atendidas en 2016 versus 634 casos en 2015, lo que lleva a un incremento de 10.41%.

En este acumulado se contabilizan 220 personas lesionadas, 60 incendios, 366 accidentes de tránsito, 33 rescates y 21 personas fallecidas.

Emiten Advertencia por vientos

La Dirección de Protección Civil además emitió una advertencia a nivel nacional en relación al informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por el nuevo frente frío y sistema de alta presión que lo acompaña, lo que permitirá que ingresen vientos nortes, de débiles a moderados a partir de este día con velocidades máximas de 40 kilómetros por hora, incrementándose de 50 a 60 en los próximos días.

Por lo anterior Meléndez hizo un llamado a la población en general a tomar las medidas de precaución, sobre todo en lugares donde se comercializa pólvora, evitar quemas agrícolas, quemas de basura por la propagación de fuego que pueden ocasionar los vientos, asegurar techos frágiles y evitar lanzar colillas de cigarrillos.

Asimismo el director de políticas de salud del Ministerio de Salud Eduardo Espinosa hizo un llamado a los padres de familia a mantener bien abrigados a los niños y personas de la tercera edad para evitar la propagación de enfermedades relacionadas con los cambios de temperatura.