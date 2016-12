Pronunciarse en contra del Salario mínimo sería la muerte política de los magistrados: Leonel Herrera

@JoakinSalazar

ASGOJU espera que los magistrados de lo constitucional rechacen demanda. “Muerte Política”, así nombró Leonel Herrera, representante de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, si los magistrados de la Sala de lo Constitucional Admiten una demanda de inconstitucionalidad en contra del Consejo Nacional del Salario Mínimo y por consecuencia del aumento del Salario Mínimo.

“Cuando me refiero a que los magistrados de la Sala busquen en revertir el aumento al salario mínimo, ellos pasarían directo al basurero de la historia, como magistrados que defendieron hasta lo último, los intereses de una clase empresarial mezquina, miserable cuyos padres y abuelos pagaron durante 100 años el mismo salario”, dijo Herrera.

Y es que el pasado miércoles, la Sociedad de empresarios industriales interpuso una demanda de inconstitucional por el proceso de elección del Consejo Nacional del Salario Mínimo, alegando que la representación de trabajadores no pertenecen a la empresa privada, hecho que es contradictorio con lo establecido en el Código de Trabajo y la Constitución de la República.

“Sería la muerte política de los magistrados de la sala de lo constitucional, se irían al basurero de la historia por defender los intereses mezquinos de la clase empresarial en detrimento de la necesidad de los trabajadores y trabajadoras, el cumplimiento de los Derechos laborales, como también de la disposición que manda al Estado a que cada año se esté haciendo un incremento al salario mínimo teniendo en cuenta como criterio fundamental la canasta básica y el costo de la vida”, recalcó Herrera.

Como ASGOJU los magistrados serían mal vistos por todo el mundo, no habría nadie, solo la ANEP y su gremiales las que se oponen, no hay nadie además de ellos, en contra del salario mínimo todo el mundo está diciendo que es hasta insuficiente.

El 90% de la población está a favor del incremento al Salario Mínimo, según la encuesta de la UCA, por lo que todos podemos hacer un llamado a los magistrados para que no se atrevan siquiera admitir una demanda que tenga que ver como propósito revertir el aumento salarial o anular el proceso de elección del Consejo Nacional de salario mínimo que ha sido un proceso transparente y abierto, explicó.

“No se vale que sólo porque no quedaron los sindicalistas preferidos de la ANEP quieran legitimar el proceso, si aceptamos el juego democrático tenemos que someternos, no queramos cambiar las reglas sólo porque los resultados no son favorables, no se vale, eso no es una perspectiva democrática”, puntualizó Herrera.

Finalmente, Herrera recordó que todos los consejos de Salario Mínimo no había tenido problemas, porque la ANEP controlaba el proceso, los representantes del trabajador es también representaban a la ANEP, y ahora que como los representantes de trabajadores no representan a los empresarios hoy quieren revertir el proceso y declarar un fraude en la sala de lo Constitucional.

No obstante, como ASGOJU “esperamos qué esa demanda presentada por la gremial empresarial sea rechazada”, pidió Herrera.