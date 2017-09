Pronostican abundante nubosidad y lluvias en diferentes períodos

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica para este día martes que continuará abundante nubosidad con algunos claros ocasionales, esperando lluvias en diferentes periodos con énfasis en la franja costera occidental y central así como también en la cordillera volcánica. El ambiente se presenta fresco sobre todo en horas nocturnas.

Según la Dirección General de Protección Civil, las lluvias de las últimas horas provocaron 2 carreteras afectadas, 2 calles afectadas, 1 comunidad sin agua potable, 1 vivienda afectada, 1 muro colapsado, 2 árboles caídos y 8 deslizamientos.

En la Bocana de San Diego se trasladaron de forma preventiva los bienes de las familias que residen más cerca de la bocana hacia la casa comunal, pero no hay evacuación, ya que no hay afectaciones, solo es una medida de protección.

Las lluvias del fin de semana ha generado que los suelos estén saturados de agua, lo cual provoca numerosos derrumbes de pequeña a mediana envergadura en carreteras, calles principales y secundarias.

Las comisiones comunales, comisiones municipales, alcaldías y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) han trabajado intensamente para mantener despejadas las vías, logrando la conectividad del país en calle y carreteras, de esta manera la sociedad salvadoreña no ha sentido el bloqueo de calles por los numerosos deslizamientos.

Protección Civil pidió estar vigilante de las viviendas que se encuentren cerca de paredones y las comunidades que residen cerca de ríos de rápido crecimiento, para proceder a evacuaciones preventivas si fuera necesario, asimismo, estar pendiente de árboles que se observen inestables y tomar las medidas pertinentes.

Asimismo, Protección Civil dijo que es importante que la población, sobre todo los que habiten en zonas de riesgo, esté pendientes de la información a través de los medios de comunicación pública o visitando la página web y el Twitter de la institución.