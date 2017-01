“El profesos está en su derecho de llamar a quien quiera”: Darwin Cerén

@ManahenGza

El volante Darwin Cerén, uno de los jugadores que siempre se mostró en contra del regreso a selección mayor de los jugadores involucrados en amaños, habló sin tapujos ayer sobre la vuelta de Rodolfo “Fito” Zelaya a la azul y blanco luego de más de tres años.-

Eso sí, Darwin fue claro en decir que, a pesar que no comparte el llamado del delantero albo, respeta la decisión del técnico Eduardo Lara.

“El profesos está en su derecho de llamar a quien quiera. Yo no tengo porque meterme y no soy yo quien decide a quién van a convocar, simplemente es mi manera de pensar y ustedes ya lo sabían desde antes. Ahora yo vengo a hacer mi trabajo, a poner mi granito de arena y cada quien que haga lo que tenga que hacer”, expresó el volante que milita en la MLS de Estados Unidos.

Asimismo, Cerén consideró que el llamado de “Fito” a la selección es una “responsabilidad” del técnico Lara por lo que si le va bien o mal a la selecta deberá asumir la carga.

“Es una responsabilidad que el profesor Lara tomó, nosotros como jugadores no tenemos porque meternos o juzgarlo, porque si el tomó a bien que esté en la selección, pues simplemente debemos hacer nuestro trabajo en la cancha. Ya si hay frutos para la selección y la gente pues bien, y si nos va mal pues también porque el profesor ya tomó su responsabilidad”, agregó el volante.

Por otra parte, Darwin Cerén aclaró que de momento no ha tenido pláticas con “Fito”, ya que es algo que no le “quita el sueño” pues ha venido a la selección a trabajar.

“No hemos tenido nada de conversación. Yo vengo a hacer mi trabajo y si me va a hablar o yo no le voy a hablar, eso no me quita el sueño. Yo vengo por lo mío, por mi trabajo, porque quiero a la selección y haré lo posible por hacer las cosas bien”, puntualizó el jugador.

Cuestionado sobre qué tanto puede influir el distanciamiento entre él y Fito dentro de la cancha, Cerén fue claro y dijo que los problemas los deja fuera de terreno de juego, ya que se dedica a jugar con quien le toque.

“Los problemas quedan afuera de la cancha, uno puede tener miles de problemas, pero cuando estoy dentro del campo soy una persona diferente, una persona alegre, porque es mi trabajo y es lo que me gusta. Yo estoy adentro del campo y para mi no hay distinción, no hay que no me va a hablar o no le hablo a alguien o que tuvimos a algún problema. Yo vengo a hacer mi trabajo independientemente con quien me toque jugar”, dijo Cerén.

Por otra parte, Eduardo Lara, técnico de la selecta mayor, habló acerca del llamado de “Fito” Zelaya a la selecta a quien considera el grupo debe “arropar”.

“En este momento, como grupo, debemos arroparlo y que sepa que es una persona que es querida por mucha gente en el país. Además, nadie es una moneda de oro para caerle bien a todo mundo; no obstante, él viene decidido a dejar en alto el nombre del país y eso es lo que todos queremos”, dijo Lara. Asimismo, el estratega colombiano no quiso brindar detalles sobre la plática que tuvo con Darwin y Oscar Cerén al finalizar el entrenamiento matutino de ayer.