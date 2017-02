Prisión preventiva para supuestos colaboradores del Cartel de Sinaloa

@JoakinSalazar

Instrucción formal con detención provisional fue la decisión del Juzgado de Paz de La Libertad para 27 supuestos colaboradores del Cartel de Sinaloa.

En el caso del papá de Pamela Posada, Ricardo Martínez, el Juzgado realizó un proceso abreviado, por lo que fue condenado a tres años de prisión, que fueron sustituidos por trabajo público, por el delito de tenencia y postración ilegal de arma de fuego.

Posada Martínez fue puesto en libertad, el pasado sábado, luego de que terminará la audiencia inicial.

En el caso de los demás imputados “todos quedan detenido durante seis meses, para que el Juez de Instrucción realice la audiencia inicial’, explicó el Fiscal del caso.

Para la Fiscalía, en esta etapa la investigación se irá robusteciendo, evidentemente no solo esas pruebas recolectadas en El Salvador, sino que en Guatemala, que es el lugar donde los imputados venían operando.

Entre los imputados que fueron enviados a prisión preventiva, se encuentra la ex presentadora de televisión Pamela Posada, motivo por lo que sus abogados buscarán interponer una contra demanda, al considerar que no existen indicios para permanecer en prisión.

Nelson García, abogado de Posada, explicó que a su cliente se le cometió un “agravio”, por lo que alistan una contrademanda contra el Estado.

Y es que la Defensa técnica sostiene que las acusaciones contra Pamela Posada no tienen fundamento.

No obstante, la Fiscalía, dijo: “Si no hubiese fundamentos, no hubiera tenido el Juez elementos con el cual dar una resolución de detención provisional.

Además, aclaró que “evidentemente no hay forma que solo sea un testimonio de un testigo criteriado, hay otros elementos que vendrán a robustecer la investigación, contamos con más elemento probatorios”.

Hay suficiente elementos de prueba, con evidencia que incluso fueron recogidas en los allanamientos realizados la semana pasada, tras la captura de los 27 imputados, aseguró el Fiscal.

“No se puede estar ahí tolerando que se juegue con la imagen de una persona”, agregó el abogado, quien reveló que esta semana presentarán el escrito.

La defensa agregó que la relación circunstancial de Posada es imprevista y es inexacta, es oscura, no propone fechas, no propone citas y la imputación se construye basado en un solo testimonio, que no ha sido corroborado con evidencia dependiente.

Los 27 imputados que hoy guardan prisión, son acusados por los delitos de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas; además, se les vincula de coordinar traslados de droga, proveniente de Ecuador hacia Guatemala y México, presuntamente perteneciente al Cartel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La Fiscalía estableció que entre 10 a 12 viajes de carga de droga por año, era la cantidad que transporta y que esta estructura ayudaba a trasladar, de esos uno fue incautado por las autoridades salvadoreñas, de 350 kilos de cocaína, no obstante, son cantidades millonarias de droga que han trasladado. Por dichos traslados de droga recibían hasta 20 mil dólares, y por servir de bandera para cuidar las embarcaciones era entre $500 y un mil dólares.