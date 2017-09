Presupuesto de Fiscalía se ha triplicado en gobiernos del FMLN: Misael Mejía

Mirna Jiménez

El diputado del FMLN Misael Mejía rechazó anoche que el Gobierno esté debilitando el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) por no haber incluido a la institución en la distribución de 17 millones de dólares provenientes de la contribución especial para la seguridad.

Mejía, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, afirmó que el incremento de fondos a la Fiscalía General de la República ha sido notable durante los dos gobiernos de izquierda, lo que puede confirmarse claramente al cotejarlos con la asignación de presupuesto otorgada cuando el partido ARENA estaba en el poder.

“Los recursos siempre serán insuficientes, pero en los gobiernos de ARENA, en el año 2006, el presupuesto de la Fiscalía fue de 19.4 millones de dólares sin ningún refuerzo; $20.1 millones el 2007 y $28 millones 2008”, explicó el parlamentario.

Según el diputado, comparado con los gobiernos de ARENA, los fondos destinados a la Fiscalía se han más que duplicado en el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, por lo que no se entienden las aseveraciones del partido de oposición y sectores de derecha, que acusan a la actual administración presidencial de querer bloquear y debilitar el trabajo del fiscal, cuando los hechos demuestran lo contrario.

“No es el doble, es el triple (de recursos). Cuando hay un discurso afirmando que no hay un refuerzo y apoyo adicional al presupuesto (de la FGR), no se dice la verdad”, afirmó.

Utilizando documentación del Ministerio de Hacienda, Mejía manifestó que el presupuesto de la FGR pasó de $28 millones en 2008, en el Gobierno de Elías Antonio Saca, a los $85.4 millones del presente año. En 2015 el presupuesto llegó a los $89.4 millones, incluyendo un préstamo por $44.8 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a la construcción del edificio central de la institución.

También recordó el funcionario que durante la gestión del exfiscal Luis Martínez, ahora preso, la FGR recibió los $14.5 millones encontrados en los denominados narcobarriles y su uso quedó poco claro.

“¿Para qué eran estos casi 45 millones de dólares? para construir el edificio propio de la Fiscalía. Aquí no están incluidos los más de 12 millones de los barriles del narcotráfico que fueron ubicados por la Policía Nacional Civil con un esfuerzo de seguimiento y que la Fiscalía General se quedó con ellos. Lo que se conoció es que el terreno para construir el edificio había costado 7 millones de dólares y no se supo más nada”, dijo anoche Mejía durante el programa Debate en canal 35.

El año pasado, la asignación de la FGR sumó $80.3 millones con los fondos provenientes del presupuesto más lo generado por el impuesto a las comunicaciones, la emisión de bonos y un refuerzo presupuestario.

Para el presente año, aseguró el diputado de izquierda, la asignación a la Fiscalía General es de 85.4 millones de dólares. La cifra incluye $69.4 millones provenientes del presupuesto, otros $2.5 millones de refuerzo destinados al bono, más un refuerzo de $13.5 millones.

Mejía dijo que en 2016, la FGR recibió $1.2 millones para contratar 100 fiscales más, pero que más de 100 mil dólares no habrían sido ejecutados; de otros $5 millones que se le otorgaron, $4 millones que eran para comprar vehículos, no se ejecutaron. “Del total de lo que se le ha dado, se ha ejecutado el 50% . Hay un recurso que en este momento asciende a un poco más de 13 millones de dólares, incluyendo esos $4 millones que no ejecutó, que se tienen ahí”, afirmó.

El diputado de ARENA, Ernesto Vargas, se mostró en contra de los argumentos de Mejía y rechazó que esta vez se haya excluido a la Fiscalía del reparto de fondos provenientes del impuesto a la seguridad. Según el arenero, el gobierno está asignando fondos del impuesto a la telefonía a otras áreas que no tienen nada que ver con la seguridad, cuando el decreto señala que dichos ingresos se deben usar estrictamente para ese fin, afirmó. Desde la lógica del General Vargas, invertir en la prevención no tiene nada que ver con la seguridad.