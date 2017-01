Presidente de la Asamblea Legislativa respaldará trabajo de criminalista forense

@JoakinSalazar

El Salvador contabiliza más de 20 mil personas desaparecidas por pandillas desde 2004, en su mayoría, se encuentran en cementerios clandestinos desplegados en todo el territorio salvadoreño. Para conocer de esta situación, el Presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos recibió a Israel Ticas, criminalista de la Fiscalía General de la República (FGR), especializado en el tema.

Madres que recuperan a sus hijos, familias que ahora tienen un lugar para llorar por sus familiares; son algunas de los motivos que impulsa a Israel Ticas, en desarrollar su método de búsqueda y recuperación de cuerpos, de salvadoreños fallecidos a manos de los principales grupos delictivos del país.

Para el criminalista forense, trabajar en recuperación de cuerpos es una iniciativa que conlleva a humanidad, por lo que dio a conocer al presidente del pleno legislativo historias de madres que han logrado localizar cadáveres de sus hijos en fosas clandestinas del país.

Este acercamiento entre Gallegos, como presidente de la Asamblea Legislativa y el Forense criminalista permite poner en perspectiva una de las realidades del país, la cual está vinculada a la inseguridad por la que atraviesa el país, pero el tema de los desaparecidos es rara vez hecho público por las autoridades y uno de los problemas con mayor auge en el país. Gallegos, que ha sido participante activo de las labores de seguridad mostró su interés en apoyar el trabajo que realiza Israel Ticas, como forense, dado que este, ha desarrollado un proceso técnico- científico, reconocido a nivel internacional.

Ticas, conocido como El Abogado de Los Muertos ó El Arcángel de Los Desaparecidos “, ha fusionado diferentes técnicas en antropología, arqueología forense y criminalista, lo que constituye un método multidisciplinario para procesar de forma correcta las escenas en los cementerios clandestinos. Ante este logro, el Presidente Gallegos destacó la importancia de apoyar a estos héroes salvadoreños, considerados anónimos para la sociedad, que realizan un valioso aporte científico y humano a las familias de los miles de desaparecidos en todo país.

Gallegos promoverá reconocer al criminalista salvadoreño, de acuerdo a la Ley de Distinciones Honorificas, Gratificaciones y Títulos, por su valioso aporte brindado al servicio de El Salvador; al demostrar novedosas técnicas de búsqueda y recuperación de cuerpos enterrados en cientos de cementerios clandestinos en El Salvador desde el año 2004.

El Salvador aún cuenta con una deuda histórica, con los miles de desapariciones forzadas que se han perpetrado, desde los años 90´s, este ha sido uno de los mecanismos para perpetrar los crímenes de parte de la pandillas del país, problemática que se agudizó desde el año 2004, donde se contabilizan más de 20 mil personas desaparecidas.

El tema de las desapariciones ha sido invisibilizado, principalmente porque no hay datos concretos que consoliden la información; las autoridades policiales han explicado en diversas ocasiones que muchos de los desaparecidos en El Salvador se conocen a través de las denuncias interpuestas, no obstante, al ser encontrados esa denuncia nunca se retira, por lo que los datos no son exactos en este tema.