Presidente Correa: “Es un imperativo moral luchar contra la exclusión”

Resumen Latinoamericano/Telesur

“Hemos cumplido lo que ofrecimos al pueblo ecuatoriano”, aseguró el presidente Rafael Correa durante una entrevista en Estados Unidos para la cadena Telesur. El Ejecutivo relató a la periodista Abby Martin la forma en que su Gobierno le dio un giro histórico al Ecuador, en una década donde se afrontaron problemas sociales y económicos graves, muchos de estos, suscitados en los últimos años.

Recordó que cuando asumió la Presidencia se encontró con “un país destrozado” por la crisis de 1999 y con una migración que ascendía a casi 2 millones de ecuatorianos que destruyó familias. Correa señaló la recuperación de la autoestima de los ecuatorianos como uno de los mayores logros de su Gobierno, algo que no se puede medir como un indicador económico. Destacó el crecimiento del país como uno de los más altos de América Latina y el ser considerados los más equitativos de la región, según Cepal, además de sacar a cerca de 2 millones de ecuatorianos de la pobreza.

También mencionó la construcción de las escuelas, hidroeléctricas, hospitales, puertos, aeropuertos y la nueva infraestructura de justicia como las obras tangibles de su mandato. Sin embargo, reconoció que le faltó una mayor lucha contra la desnutrición infantil.

“Ahí nos faltó avanzar, parece que hubo errores en la medición. Nos faltó experiencia”, aclaró, aunque dijo que los programas relacionados a este problema ya están encaminados. Por otro lado, criticó el modelo del neoliberalismo a causa de políticas aplicadas por gobiernos anteriores “que fracasaron” .

El Mandatario ecuatoriano resaltó que sus políticas gubernamentales destacaron en situaciones adversas, como la baja del petróleo, que no le permitió al país percibir ganancias en ese sector, o como el terremoto de 7,8 grados que destruyó más de 3 puntos del PIB.

“Cuando mejor hemos gobernado y mejor han funcionado nuestras políticas, porque con la mitad de eso y con moneda nacional, ahora no la tenemos, el país hubiese colapsado hace 10 años; por el contrario, ya hay una clara recuperación de la economía y el país demuestra capacidades que antes no las tenía”, subrayó.

Sobre la independencia de los productos naturales para financiar programas sociales, como una de las luchas más distintivas de su administración, indicó que continuará con la misma estrategia con el objetivo de contrarrestar la pobreza extrema.

“En el 2013 yo le dije claramente al pueblo ecuatoriano: Utilizaré hasta la última gota de petróleo, hasta el último gramo de oro de forma absolutamente responsable para sacar al país lo más rápidamente posible del subdesarrollo”, recordó.

Al mencionar su proyecto de justicia ambiental que presentó ante la COP21, observó la inexistencia de un tribunal que juzgue la deuda ecológica y los delitos de contaminación.

“¿Por qué no hay tribunales internacionales para proteger la naturaleza?, aquí no hay ninguna explicación que no sea poder. Quién tiene el poder y el poder lo tienen los países contaminadores”, señaló.

Durante la entrevista ratificó su opinión sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a su optimismo de que repotenciaría la izquierda y uniría a los pueblos latinoamericanos por las agresiones recibidas, así como el muro que quiere construir en México.

El Mandatario manifestó que seguirá luchando por los derechos de los 700 mil ecuatorianos indocumentados que viven en Estados Unidos.

Sobre el tema, rechazó el concepto de que un ser humano viva ilegal y criticó que en este siglo aún se quieran proponer muros. Más bien, sugirió la construcción de puentes cuando exista igualdad de oportunidades.

Antes de finalizar la entrevista, indicó que en Ecuador, aunque se han logrado grandes avances a nivel de ingresos con mejores salarios, todavía falta distribuir de mejor manera la riqueza.