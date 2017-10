Precandidatos de ARENA continúan con probable campaña anticipada

Yanuario Gómez

A un cuando faltan algunos meses para el banderillazo de salida de la campaña electoral para los comicios de alcaldes y diputados de 2018 y más de un año para las elecciones presidenciales, los principales precandidatos del partido ARENA desarrollan giras por todo el país, las que según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrían catalogarse como campañas anticipadas.

Este sábado por la mañana Julio Olivo, presidente del TSE, confirmó la existencia de una denuncia en contra de los precandidatos areneros por posible campaña anticipada y llamó a los partidos políticos a evitar estas prácticas y esperar las fechas estipuladas para comenzar a llevar a cabo campañas electorales.

“En el caso de lo que sería la campaña de supuestos aspirantes a la Presidencia, ya se ha iniciado un proceso. Se está recabando información y ya realizamos una audiencia, citando al denunciante y a la Fiscalía Electoral para revisar las pruebas presentadas y sobre la base de las cuales vamos a un procedimiento disciplinario en contra de esos supuestos aspirantes”, dijo el presidente del TSE.

Según Olivo, la denuncia presentada es específicamente contra los precandidatos areneros Carlos Calleja y Javier Simán, además manifestó que si dichos candidatos están aprovechándose de las internas para hacer campaña electoral, se aplicarán las sanciones correspondientes.

Por la tarde, los precandidatos antes mencionados visitaron varios municipios del país, acompañados de diputados, militantes y simpatizantes del partido ARENA como parte de la celebración del 36 aniversario de ese instituto político. Carlos Calleja asistió a un evento de la Juventud arenera donde habló de seguridad y mejores condiciones para la PNC.

“Los programas actuales no están dando resultado, debemos dotar al fiscal de más recursos para el combate. Yo he dicho a los jóvenes que voy a estar con ellos, los voy a apoyar”, dijo Calleja, quien al ser cuestionado sobre la denuncia en su contra interpuesta ante el TSE se retiró y no quiso seguir dando declaraciones.

Simán, luego de asistir a la juramentación del candidato a alcalde del municipio de Ilopango, visitó las instalaciones del Monumento al Divino Salvador del Mundo donde desarrolló un evento denominado “Oración y un minuto de silencio por El Salvador”.

Al preguntarle sobre su reacción a las declaraciones del presidente del TSE y la denuncia por campaña anticipada, no quiso hablar del tema excusándose en su deseo de no politizar el evento.