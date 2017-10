Posiciones de ataque de la derecha frenan el avance en la discusión de la Ley del Agua

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa desarrolló ayer un taller sobre la Ley del Agua, desde su planeación, el objetivo de este encuentro entre diputados, representantes del gobierno y entidades que presentaron propuestas de legislación sobre el recurso hídrico era avanzar en la discusión y aprobación del articulado referente a la conformación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Al final del encuentro, debido a que no se avanzó en la discusión del articulado referente a la conformación de la Junta Directiva de la ANA, no se alcanzaron resultados significativos. Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente, se mostró decepcionada ante la actitud de ataque de algunos parlamentarios, algo que según la funcionaria no abona a la discusión.

“Nosotros traemos propuestas para que sean discutidas pero a la hora de discutir comienzan los ataques, que si el gobierno no hace esto, que si la oposición no hace lo otro, yo he venido de manera técnica a responder preguntas en esa vía, no me voy a enfrascar en discusiones político partidarias que ya no abonan, en este país deberíamos enfocarnos en resolver un problema importante como el del agua”, dijo Lina Pohl.

La funcionaria lamentó que a pesar de que la iniciativa de aprobación de una Ley de Aguas para el país lleve once años, los legisladores no muestren voluntad. “No tenemos ley, ni institucionalidad que cobre por el uso y aprovechamiento del agua, quizá ese sea el objetivo, ya estamos cansados de esto, es un tema fundamental y un recurso tan escaso”, valoró Pohl.

La titular de Medio Ambiente también destacó su posición hacia una rectoría estatal del recurso hídrico, sin importar cuál sea el partido que dirija el Ejecutivo, ya que en ningún país del mundo el agua está en poder de los privados. “En ningún país, la autoridad que decide sobre el recurso más importante y un bien común para todos sus habitantes es de naturaleza privada, aún así, nosotros veníamos con la disposición de ceder un poco e incluir a esos sectores, pero con propuestas concretas, sin embargo, se dedicaron a atacar”, agregó. Para la funcionaria, estos ataques por parte de la oposición son muestras de querer empantanar la discusión de una ley que es necesaria, asimismo, destacó que la intención de cobrar a las empresas por el aprovechamiento del agua responde a la necesidad de gestionar el mantenimiento del recurso y por ello el dinero resultante irá a un fondo especial para la conservación de mantos acuíferos, no al gobierno ni al Ministerio de Medio Ambiente.

En el mismo arden, Guillermo Mata, diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, lamentó que el taller que había sido pensado para avanzar en la discusión del articulado referente a la conformación de la autoridad hídrica, en la Ley de Agua, no haya arrojado resultados satisfactorios.

“Avances no tuvimos, esto se convirtió más bien en una tarde de estudio, aclaramos dudas sobre las propuestas, en la próxima reunión tendríamos que entrar de lleno a la aprobación del articulado, ya no podemos aducir ignorancia del tema, si no avanzamos quiere decir que no se quiere aprobar la ley porque es mejor vivir en ese desorden, donde muchos se aprovechan o hay otros temas ocultos como lo que ellos siempre han negado que es privatizar el agua mediante una conformación, donde solo un miembro sea de carácter público”, sentenció Mata.

La discusión sobre la conformación de la junta directiva de la ANA continuará el próximo martes en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.